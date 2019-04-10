Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с ПутинымИзвестия 16:49

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.

Авто Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.

Общество "Все на кассу!" ГК «Эгида» рассказала смолянам о новых правилах торговли Напомним, с 1 июля 2018 года использование онлайн-касс стало обязательным для организаций и индивидуальных предпринимателей на ЕНВД и «патенте», работающих в сфере торговли и общепита и имеющих наемных сотрудников.

Экономика Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.

Шоу-бизнес Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.

Происшествия В Кемерове завалилась на бок маршрутка Сегодня утром в Кемерове на Логовом шоссе опрокинулся маршрутный автобус. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Политика ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.

Политика Заместитель министра внутренней безопасности США подала в отставку Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов Клэр Грейди подала заявление об уходе в отставку, сообщила 9 апреля экс-глава МВБ Кирстен Нильсен на своей странице в Twitter.

Политика Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом» Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Происшествия Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».

Экономика Китай задумал запретить майнинг криптовалют Решение еще не принято окончательно — Госкомитет только опубликовал список «вредных отраслей», куда попали те сферы экономики, которые слишком расточительно тратят ресурсы или сильно загрязняют окружающую среду, в их числе и оказался майнинг криптовалют.

Общество Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.

Общество Россияне назвали размер достойной зарплаты Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.

Общество Компания «Шлюмберже» заинтересована в сахалинских специалистах В правительстве Сахалинской области состоялась встреча Валерия Лимаренко с представителями крупнейшей международной нефтесервисной компании "Шлюмберже" (Schlumberger).

Политика В России могут появиться генетические паспорта В России к 2025 году появятся генетические паспорта, сообщает РБК со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.

Происшествия Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.

Общество Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России Американская неправительственная Организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран находить педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.

Театры Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра» Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный по решению суда из-под домашнего ареста (под подписку о невыезде), впервые за долгое время появился на сцене «Гоголь-центра».

Шоу-бизнес 30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров 30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров "Очень красивая и без каких либо фильтров", "Намного лучше, чем с тяжёлым макияжем", "Агата, по чесноку, я стала твоей подписчицей потому, что ты живешь, как мне показалось, почти без фильтров", — поддержали интернет-пользователи жену Павла Прилучного.

Происшествия У «Ростеха» и «Роскосмоса» похитили 1,6 млрд рублей «По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» предприятиях более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения», — говорится в докладе.