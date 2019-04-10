Политика
Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с ПутинымИзвестия 16:49
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
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Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Общество
"Все на кассу!" ГК «Эгида» рассказала смолянам о новых правилах торговли
Напомним, с 1 июля 2018 года использование онлайн-касс стало обязательным для организаций и индивидуальных предпринимателей на ЕНВД и «патенте», работающих в сфере торговли и общепита и имеющих наемных сотрудников.
Обновлено в 15:15
Экономика
Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото
Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
Обновлено в 19:49
Политика
Меркель не встретила прибывшую в Берлин Мэй
Обновлено в 14:54
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Кемерове завалилась на бок маршрутка
Сегодня утром в Кемерове на Логовом шоссе опрокинулся маршрутный автобус. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Обновлено в 21:02
Футбол
Иньеста не включил «Манчестер Сити» в число фаворитов Лиги чемпионов
Бывший игрок "Барселоны" Андрес Иньеста назвал главных фаворитов Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Принц Гарри станцевал с детьми в балетной школе
Обновлено в 08:00
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика
Заместитель министра внутренней безопасности США подала в отставку
Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов Клэр Грейди подала заявление об уходе в отставку, сообщила 9 апреля экс-глава МВБ Кирстен Нильсен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 21:55
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».
Обновлено в 09:31
Экономика
Китай задумал запретить майнинг криптовалют
Решение еще не принято окончательно — Госкомитет только опубликовал список «вредных отраслей», куда попали те сферы экономики, которые слишком расточительно тратят ресурсы или сильно загрязняют окружающую среду, в их числе и оказался майнинг криптовалют.
Обновлено в 13:44
Общество
Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней
Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.
Обновлено в 20:43
Общество
Россияне назвали размер достойной зарплаты
Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.
Обновлено в 20:15
Общество
Компания «Шлюмберже» заинтересована в сахалинских специалистах
В правительстве Сахалинской области состоялась встреча Валерия Лимаренко с представителями крупнейшей международной нефтесервисной компании "Шлюмберже" (Schlumberger).
Обновлено в 22:04
Политика
В России могут появиться генетические паспорта
В России к 2025 году появятся генетические паспорта, сообщает РБК со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны
В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52
Общество
Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России
Американская неправительственная Организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран находить педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено в 21:05
Театры
Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»
Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный по решению суда из-под домашнего ареста (под подписку о невыезде), впервые за долгое время появился на сцене «Гоголь-центра».
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров
30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров "Очень красивая и без каких либо фильтров", "Намного лучше, чем с тяжёлым макияжем", "Агата, по чесноку, я стала твоей подписчицей потому, что ты живешь, как мне показалось, почти без фильтров", — поддержали интернет-пользователи жену Павла Прилучного.
Обновлено в 11:03
Происшествия
У «Ростеха» и «Роскосмоса» похитили 1,6 млрд рублей
«По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» предприятиях более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения», — говорится в докладе.
Обновлено в 01:13
Кино
Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино
Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:24
Наука
Назван суперпродукт, помогающий сохранить ясный ум до старости
Обновлено в 21:58