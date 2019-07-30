с чего всё началось

Представитель МИД сообщила, что ситуация напоминает ей библейскую притчу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook прокомментировала инициативу властей Украины открыть "всемирный русскоязычный телеканал" для "борьбы за умы украинцев" в Донбассе и Крыму, а также для борьбы "за умы россиян на территории России".

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Происшествия СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.

Политика На Украине арестовали российский танкер Neyma Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Экономика Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в Китае По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае.

Политика Валерий Лимаренко доложил Путину о темпах развития Сахалина Для решения квартирного вопроса власти Сахалинской области, доложил Лимаренко, приняли решение увеличить объемы жилищного строительства вдвое.

Экономика Росстат назвал средний размер пенсий в июне Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.

Армия и оружие В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Происшествия Два человека погибли в результате стрельбы в Миссисипи Два человека погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, передает во вторник, 30 июля, Fox News.

Музыка Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Общество В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17 Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.

Политика Порошенко покинул Украину вместе с семьей Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.

Политика Зеленского пригласили выступить на Генассамблее ООН Член постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского официально пригласили выступить на дебатах мировых лидеров в ходе Генассамблеи ООН.

Происшествия Задержан ректор Дагестанского госуниверситета Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия Мужчина толкнул под поезд мать с ребенком в Германии Житель Германии толкнул под идущий поезд мать с ребенком, в результате чего погиб 8-летний мальчик.

Футбол «Зенит» намерен объявить о трансфере Малкома в ближайшее время В Telegram-канале петербургского клуба появилась информация, что уже 30 июля клуб планирует официально объявить о трансфере 22-летнего нападающего «Барселоны» Малкома Филипе Силва де Оливейра более известного, как просто Малком.

Кино Машков рассказал о возможном возвращении в кино Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.

Политика Зеленский уволил луганского Короля Артура Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.

Происшествия Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО, пассажир рейса Хабаровск - Екатеринбург прилетел в Кольцово днем 29 июля.

Общество Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.

Происшествия В Петербурге клиент напал на брокеров с топором В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».

Происшествия Пожар на комбайновом заводе Рязани удалось локализовать Пожар на комбайновом заводе удалось локализовать, сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

Экономика Топилин объяснил рост числа бедных россиян 29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.