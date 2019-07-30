Политика
Захарова прокомментировала планы Киева создать русскоязычный телеканалАргументы и Факты 03:55
Представитель МИД сообщила, что ситуация напоминает ей библейскую притчу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook прокомментировала инициативу властей Украины открыть "всемирный русскоязычный телеканал" для "борьбы за умы украинцев" в Донбассе и Крыму, а также для борьбы "за умы россиян на территории России".
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с чего всё началось
«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский в соответствии с новым законом о языке разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!» — написала Захарова в Facebook.RT на русском01:41
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Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы
Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.
Обновлено в 10:13
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Экономика
Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в Китае
По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае.
Обновлено в 08:46
Политика
Валерий Лимаренко доложил Путину о темпах развития Сахалина
Для решения квартирного вопроса власти Сахалинской области, доложил Лимаренко, приняли решение увеличить объемы жилищного строительства вдвое.
Обновлено в 08:33
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста
На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы в Миссисипи
Два человека погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, передает во вторник, 30 июля, Fox News.
Обновлено в 10:15
Музыка
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Футбол
Рейнгольд — об уходе Фернандо: «Это все печально. „Спартак“ ведет разрушительную политику»
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды бразильского полузащитника Фернандо.
Обновлено в 06:33
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Баскетбол
Бывший баскетболист ЦСКА Родригес перешёл в «Милан»
Обновлено в 07:45
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.
Обновлено в 10:03
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Зеленского пригласили выступить на Генассамблее ООН
Член постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского официально пригласили выступить на дебатах мировых лидеров в ходе Генассамблеи ООН.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Мужчина толкнул под поезд мать с ребенком в Германии
Житель Германии толкнул под идущий поезд мать с ребенком, в результате чего погиб 8-летний мальчик.
Обновлено в 06:08
Футбол
Игрок «Краснодара-2» извинился перед соперником за оскорбление
Обновлено в 07:27
Футбол
«Зенит» намерен объявить о трансфере Малкома в ближайшее время
В Telegram-канале петербургского клуба появилась информация, что уже 30 июля клуб планирует официально объявить о трансфере 22-летнего нападающего «Барселоны» Малкома Филипе Силва де Оливейра более известного, как просто Малком.
Обновлено вчера в 16:02
Кино
Машков рассказал о возможном возвращении в кино
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
Обновлено в 01:15
Политика
Зеленский уволил луганского Короля Артура
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту
Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО, пассажир рейса Хабаровск - Екатеринбург прилетел в Кольцово днем 29 июля.
Обновлено в 07:35
Общество
Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России
Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Происшествия
Пожар на комбайновом заводе Рязани удалось локализовать
Пожар на комбайновом заводе удалось локализовать, сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
Обновлено в 05:37
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.
Обновлено в 09:19
Политика
Муж Жасмин объявлен в международный розыск
Муж певицы до сих пор находится под пристальным наблюдением правоохранительных органов, но, несмотря на это, Шор покинул Молдавию.
Обновлено в 04:00
Общество
Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно
Обновлено вчера в 10:05