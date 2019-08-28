Политика
ИзвестияЗахарова прокомментировала освобождение Вышинского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в среду, 28 августа, в Facebook решение суда в Киеве освободить главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
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Происшествия
На Украине арестовали экс-главу Минздрава
Печерский районный суд Киева арестовал экс-главу Министерства здравоохранения Украины Раису Богатырёву.
RT на русском 10:56
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru вчера в 03:16
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости 10:35
Общество
Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа
Российская газета вчера в 10:14
Происшествия
В Ростовской области двое батайчан держали в рабстве 14 человек
Всего подозреваемые удерживали 14 человек, среди которых были две женщины. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.
Rostov.ru 05:14
Происшествия
В Новосибирске задержали трех человек по делу об обрушении здания
Три человека задержаны по уголовному делу об обрушения стены здания в Новосибирске, в результате которого погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России в среду.
РИА Новости 10:19
Авто
В этом году в России появится новый бюджетный кроссовер Geely SX11
Продажи нового компактного кроссовера Geely стартовали в Китае ещё осенью 2018 года, на домашнем рынке модель известна как Binyue.
Тарантас Ньюс 01:31
Политика
Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.
Вести.Ru вчера в 09:05
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Происшествия
На Украине задержали более 30 человек после нападения на журналистов
Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали более 30 человек по факту нападения на съёмочную группу телеканала «112 Украина».
RT на русском 10:36
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Политика
Вербовка по-китайски. Соцсеть LinkedIn стала оплотом шпионов
В СМИ вышла новость о том, что Китай использует соцсеть LinkedIn для вербовки агентов.
Телеканал 360° 10:56
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Кино
Тайны Панамского досье: Вышел первый трейлер фильма «Прачечная»
Netflix представил трейлер нового фильма Стивена Содерберга «Прачечная».
Киноафиша России 10:11
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
В 1 полугодии 2019 года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась на 200 тысяч человек.
Твой Иркутск вчера в 21:31
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Политика
Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
REGNUM вчера в 13:57
Наука
Колебания работы дофамина повлияли на принятие рискованных решений
Стремление к принятию более рискованных решений объясняется колебаниями в активности отделов мозга, входящих в дофаминергическую систему.
N+1 вчера в 05:45
Политика
Коммунисты надеются на дивиденды от Навального
В Сети есть неофициальный список кандидатов для «умного голосования» на выборах в Мосгордуму. Большинство – это представители КПРФ.
Независимая газета 26 августа в 12:26
Общество
Росстат обнародовал данные о количестве холостяков в регионах России
Как пишет Ридус, оказалось, что самое большое количество мужчин от 16 лет, не состоящих в официальном браке, проживает в Москве (свыше 1,7 миллионов человек), Московской области (988 тысяч человек) и в Краснодарском крае (709 тысяч человек).
Новые Известия 07:05
Технологии
В России открыты пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:28
Общество
Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия вчера в 11:26
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20