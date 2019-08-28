Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова прокомментировала освобождение Вышинского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в среду, 28 августа, в Facebook решение суда в Киеве освободить главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
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Мария Захарова
Освобождение Вышинского из-под стражи - это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста. Конечно, компенсировать ему то, что он пережил будут сложно. Но, он на свободе, и это чрезвычайно важно.
— Мария Захарова, российский дипломатSputnik Армения 07:41

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