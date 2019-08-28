Политика
ИзвестияЗахарова прокомментировала освобождение Вышинского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в среду, 28 августа, в Facebook решение суда в Киеве освободить главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
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Освобождение Вышинского из-под стражи - это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста. Конечно, компенсировать ему то, что он пережил будут сложно. Но, он на свободе, и это чрезвычайно важно.
— Мария Захарова, российский дипломатSputnik Армения 07:41
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Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
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В Новосибирске в здании произошло обрушение стены
В Новосибирске произошло ЧП: в Ленинском районе Новосибирска в здании произошло обрушение стены, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на российские СМИ.
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Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Вести.Наука 08:07
Интернет
Telegram начнёт публичное тестирование своего блокчейна 1 сентября
Команда Дурова обещала, что TON будет обрабатывать транзакции намного быстрее самых распространённых сегодня блокчейнов Bitcoin и Ethereum и даже сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard.
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Коломойский предложил снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
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На Кубани посадившего сына на цепь ограничили в родительских правах
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Экономика
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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
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Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия
США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.
РБК 08:46
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
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Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
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Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Шоу-бизнес
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Певица воспитывает двух дочерей: 18-летнюю Соню и девятилетнюю Сару.
Телепрограмма 05:35
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
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Секрет фирмы 02:17
Общество
Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей
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Экспресс газета 06:35
Общество
Число браков и разводов в России упало до минимума за 30 лет
Число браков и разводов в России упало до минимума с 1990 года, следует из данных Росстата.
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Общество
Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа
Интерфакс вчера в 09:55
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Происшествия
Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
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Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
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На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
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Политика
Премьер-министр Украины покинул свой пост
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны.
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Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15