Политика
Захарова прокомментировала закупки США нефти из ВенесуэлыМойка78 вчера в 21:40
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала закупку Соединенными Штатами Америки нефти из Венесуэлы. Об этом она написала у себя в «Фейсбуке».
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Захарова отреагировала на возобновление США закупок венесуэльской нефти
Московский Комсомолецвчера в 16:35
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
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Обновлено вчера в 14:14
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Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
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Экономика
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Обновлено вчера в 08:31
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в Братиславе (Словакия) представил заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.
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Общество
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В Калифорнии могут заработать специальные банки для торговых сетей по продаже марихуаны
Законопроект одобрили местные сенаторы. Дальше он будет рассмотрен в нижней палате законодательного собрания штата.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ДНР, следует привлечь к ответственности.
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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий пояснил, что не смог посетить церемонию вручения госнаград в Кремле из-за плохого самочувствия.
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Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
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