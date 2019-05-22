Политика

Захарова прокомментировала закупки США нефти из ВенесуэлыМойка78 вчера в 21:40

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала закупку Соединенными Штатами Америки нефти из Венесуэлы. Об этом она написала у себя в «Фейсбуке».
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