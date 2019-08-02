Политика

Захарова прокомментировала новые санкции США против РоссииiReactor вчера в 18:56

Представитель МИД РФ уверена, что всех причастных к делу Скрипалей до сих пор скрывают, потому что опасаются разоблачения. Однако Белый дом использует эту историю для того, чтобы ввести новые ограничительные меры в отношении РФ. По мнению Захаровой, в целом антироссийские санкции бессмысленны.
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В МИД прокомментировали готовящиеся санкции США по делу Скрипалей

RT на русскомвчера в 17:11

Захарова назвала санкции США против России по «делу Скрипалей» откровенной провокацией

ТАССвчера в 13:57

Захарова объяснила новые антироссийские санкции бессилием США

РБКвчера в 16:01

Захарова назвала новые санкции США из-за «дела Скрипалей» 72-ми с 2011 года

Интерфаксвчера в 14:11

Россия отреагировала на новые санкции США

Lenta.ruвчера в 13:57

МИД РФ: новые антироссийские санкции демонстрируют бессилие США

Коммерсантъвчера в 15:28

МИД насчитал 72 санкции США с 2011 года

Газета.Ruвчера в 14:56
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Политика

Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа

РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека

Обновлено в 01:40
Происшествия

WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года

Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Крупный пожар случился в центре Москвы

В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

В США объяснили введение новых санкций против России

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие

Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в Сирии

На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
Обновлено в 01:26
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Гаджеты

Стартовали продажи смартфона Huawei Nova 5i Pro

Смартфон Huawei Nova 5i Pro поступает в официальные продажи.
Обновлено вчера в 09:34
Шоу-бизнес

Максим Галкин вывел 5-летнего сына на велопрогулку в Юрмале

Телеведущий проводит летний отпуск в Юрмале с Примадонной. В поездку супруги взяли с собой 5-летних близнецов Гарри и Лизу.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Дональд Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Обновлено 01 августа в 07:43
Экономика

В России запускается новая программа страхования жилья

С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено вчера в 14:40
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Финансы

Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму

Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга

Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Девушка попала в психушку после свидания с «мужчиной мечты»

Обновлено в 00:26
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Наука

В Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»

Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено 31 июля в 04:39
Происшествия

Раненного в Анкаре белорусского дипломата выписали из больницы

Белорусского дипломата Александра Поганшева, получившего ранения при стрельбе в Анкаре, выписали из больницы.
Обновлено вчера в 08:29
Общество

Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России

Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Теннис

Свитолина проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе

Украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Сан-Хосе (США), призовой фонд которого превышает 810 тысяч долларов.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Тушивший пожары самолет разбился во Франции

Обновлено вчера в 12:28
Футбол

Лукаку пытался доказать фанатам, что является скоростным игроком

Обновлено в 00:26
Происшествия

Россияне устроили драку в самолете и попали на видео

Обновлено вчера в 20:16
Экономика

Украина ввела спецпошлины на товары из России

Кабинет министров Украины с 1 августа ввел специальные пошлины на товары из России, которые будут взиматься независимо от других пошлин.
Обновлено 01 августа в 00:34
Шоу-бизнес

Волочкова разделась для ответа злопыхателям

Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
Обновлено вчера в 20:39
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