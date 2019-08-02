Политика
Захарова прокомментировала новые санкции США против РоссииiReactor вчера в 18:56
Представитель МИД РФ уверена, что всех причастных к делу Скрипалей до сих пор скрывают, потому что опасаются разоблачения. Однако Белый дом использует эту историю для того, чтобы ввести новые ограничительные меры в отношении РФ. По мнению Захаровой, в целом антироссийские санкции бессмысленны.
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