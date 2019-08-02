Представитель МИД РФ уверена, что всех причастных к делу Скрипалей до сих пор скрывают, потому что опасаются разоблачения. Однако Белый дом использует эту историю для того, чтобы ввести новые ограничительные меры в отношении РФ. По мнению Захаровой, в целом антироссийские санкции бессмысленны.

Происшествия Крупный пожар в центре Москвы локализован Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.

Политика В США сообщили детали новых антироссийских санкций Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.

Армия и оружие Украинские MRAP обещают улучшить по результатам их эксплуатации на Донбассе Руководство производителя украинских MRAP обещает улучшить характеристики своих бронемашин на основе полученной от ВСУ информации.

Общество Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.

Общество Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.

Гаджеты Huawei отчиталась о рекордной выручке в России Согласно отчету IDC, в 2018 году объем российского рынка смартфонов достиг рекордного значения — $7,56 млрд (474 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год), было продано более 30 млн устройств.

Наука Древний храм с сокровищами был найден на дне Нила Ученые во время исследования затонувшего древнеегипетского города Тонис (Гераклион) смогли обнаружить руины храма и множество артефактов, а именно украшения из золота, монеты и фрагмент лодки.

Авто Универсал Renault Talisman приоткрыл свой новый облик Фотошпионы поделились с нами снимками рестайлингового универсала Renault Talisman Grandtour/Estate, намекающими на возможное обновление модели уже нынешней осенью.

Происшествия Россияне подрались на борту самолета в Турции Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Армия и оружие Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.

Политика CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждали нового посла в Москве, утверждает CNN.

Футбол «Зенит» объявил о переходе Малкома из «Барселоны» Малком — в «Зените»! 💙🔝 Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Барселона» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника.

Экономика Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.

Общество Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Общество Небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу Днем температура воздуха в Москве поднимется до плюс 16-18 градусов, ночью похолодает до плюс 9-11 градусов.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Здоровье В Тверской области улучшили работу скорой помощи В 2019 году в Тверской области сократилось среднее время прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациенту.