Политика

Захарова прокомментировала новые санкции США против РоссииiReactor вчера в 18:56

Представитель МИД РФ уверена, что всех причастных к делу Скрипалей до сих пор скрывают, потому что опасаются разоблачения. Однако Белый дом использует эту историю для того, чтобы ввести новые ограничительные меры в отношении РФ. По мнению Захаровой, в целом антироссийские санкции бессмысленны.
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Россия отреагировала на новые санкции США

Lenta.ruвчера в 13:57

МИД РФ: новые антироссийские санкции демонстрируют бессилие США

Коммерсантъвчера в 15:28

Захарова объяснила новые антироссийские санкции бессилием США

РБКвчера в 16:01

Захарова назвала новые санкции США из-за «дела Скрипалей» 72-ми с 2011 года

Интерфаксвчера в 14:11

В МИД прокомментировали готовящиеся санкции США по делу Скрипалей

RT на русскомвчера в 17:11

Захарова назвала санкции США против России по «делу Скрипалей» откровенной провокацией

ТАССвчера в 13:57

МИД насчитал 72 санкции США с 2011 года

Газета.Ruвчера в 14:56
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Футбол

Cтадион «Ростова» дисквалифицирован за инцидент с фанатами «Спартака»

Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Баскетбол

Сборная России по баскетболу разгромила Иорданию в товарищеском матче

Обновлено вчера в 14:50
Экономика

Производство вина на Кубани с начала года выросло на 11%

Обновлено вчера в 10:59
Политика

В США сообщили детали новых антироссийских санкций

Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.
Обновлено в 03:09
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие

Украинские MRAP обещают улучшить по результатам их эксплуатации на Донбассе

Руководство производителя украинских MRAP обещает улучшить характеристики своих бронемашин на основе полученной от ВСУ информации.
Обновлено в 02:34
Общество

Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы

В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.
Обновлено в 02:30
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Происшествия

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

В Германии изъята рекордная партия кокаина на миллиард долларов

Обновлено вчера в 14:03
Культура

Стас Барецкий предложил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»

Обновлено вчера в 18:04
Гаджеты

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

Согласно отчету IDC, в 2018 году объем российского рынка смартфонов достиг рекордного значения — $7,56 млрд (474 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год), было продано более 30 млн устройств.
Обновлено в 02:33
Наука

Древний храм с сокровищами был найден на дне Нила

Ученые во время исследования затонувшего древнеегипетского города Тонис (Гераклион) смогли обнаружить руины храма и множество артефактов, а именно украшения из золота, монеты и фрагмент лодки.
Обновлено 31 июля в 19:07
Космос

Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа

Обновлено вчера в 10:12
Авто

Универсал Renault Talisman приоткрыл свой новый облик

Фотошпионы поделились с нами снимками рестайлингового универсала Renault Talisman Grandtour/Estate, намекающими на возможное обновление модели уже нынешней осенью.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Россияне подрались на борту самолета в Турции

Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждали нового посла в Москве, утверждает CNN.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие

В ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия за сутки в Донбассе

Ранее, 2 августа, в ДНР сообщили о трех нарушениях со стороны Украины за сутки.
Обновлено в 02:53
Футбол

«Зенит» объявил о переходе Малкома из «Барселоны»

Малком — в «Зените»! 💙🔝 Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Барселона» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека

Обновлено в 01:40
Экономика

Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски

Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено вчера в 22:21
Общество

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 13:47
Общество

Небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Днем температура воздуха в Москве поднимется до плюс 16-18 градусов, ночью похолодает до плюс 9-11 градусов.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
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В Тверской области улучшили работу скорой помощи

В 2019 году в Тверской области сократилось среднее время прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациенту.
Обновлено вчера в 08:34
Футбол

Девушка Джордана Ларссона. Они вместе уже четыре года. Фото

Девушку новичка «Спартака» Джордана Ларссона зовут Бьянка Валлер.
Обновлено вчера в 06:48
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено вчера в 09:36
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