Политика
Захарова прокомментировала инцидент с российским дипломатом в ЧехииРИА Новости 05:38
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя непропуск сотрудника российского ведомства в Чехию, заявила, что Москва ответит на такие конфронтационные выпады адекватно.
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Мы считаем произошедший инцидент вопиющим примером недружественного поведения чешской стороны, которая продемонстрировала пренебрежение элементарными нормами дипломатического приличия. Разумеется, подобные конфронтационные выпады не останутся без адекватной реакции с нашей стороны.
— Мария Захарова, российский дипломатАргументы и Факты 07:48
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