Хакерская группировка Anonymous обнародовала материалы британского проекта Integrity Initiative ("Инициатива честности"). Стартовавший осенью 2015 года проект получает финансирование от правительства Великобритании и нацелен на борьбу с "российской пропагандой".

с чего всё началось

Хакерам удалось раскрыть деятельность британского проекта Integrity Initiative, который занимается антироссийской пропагандой на территории ЕС. Соответствующие сведения прокомментировала официальный представитель МИД РФ.

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