Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги „PR. Что это такое?“, уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов „демократизации“ Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».

Политика Путин в шутку назвал допустившего неточность переводчика «бандитом» Президент России Владимир Путин, который во вторник на полях Международного арктического форума провел двустороннюю встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, был вынужден поправить переводчика, который не вполне точно передал слова главы российского государства.

Политика Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.

Экономика FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Происшествия СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.

Здоровье В Британии в клинике по смене пола ставили опыты над детьми Один из врачей заявил, что испытывал опасения относительно случайно поставленных диагнозов детской половой дисфории и опытов, которые ставят над маленькими пациентами.

Происшествия Двое 17-летних подростков в Тыве убили мужчину и изнасиловали его жену В столице Тывы двое подростков совершили сразу два преступления. Ни насмерть забили мужчину и изнасиловали его супругу.

Наука Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.

Гаджеты Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.

Экономика Инвестиции в экономику Иркутской области в 2018 году выросли на 17% Общая сумма инвестиций в экономику Иркутской области по итогам 2018 года составила 316 млрд рублей, увеличившись на 17% к предыдущему году, сообщил губернатор Сергей Левченко в своем послании о положении дел в области и основных направлениях региональной государственной политики на сессии заксобрания в среду.

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.

Общество Текст Тотального диктанта в Красноярске прочитают Илья Зайцев и Иван Солнцев В число диктаторов Тотального диктанта-2019 в очередной раз вошли депутат Илья Зайцев и телеведущий Иван Солнцев.

Политика ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Игоря Пирожка 1. В России Пирожок распространял идеологию «Правого сектора» 9 апреля ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье гражданина Украины Игоря Пирожка — активного участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).

Шоу-бизнес Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына 27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.

Политика ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.

Армия и оружие На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.

Происшествия Криминального авторитета Таро снова арестовали Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.

Единоборства Экс-чемпион UFC Диллашоу дисквалифицирован на два года за допинг Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу дисквалифицирован на два года.

Происшествия Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Армия и оружие Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.