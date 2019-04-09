Политика
Захарова прокомментировала билборды Порошенко с ПутинымRT на русском вчера в 17:29
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
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Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги „PR. Что это такое?“, уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов „демократизации“ Украины.
— Мария Захарова, российский дипломатURA.Ru вчера в 17:36
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Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Политика
Путин в шутку назвал допустившего неточность переводчика «бандитом»
Президент России Владимир Путин, который во вторник на полях Международного арктического форума провел двустороннюю встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, был вынужден поправить переводчика, который не вполне точно передал слова главы российского государства.
Обновлено в 01:14
Политика
Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке
Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Здоровье
В Британии в клинике по смене пола ставили опыты над детьми
Один из врачей заявил, что испытывал опасения относительно случайно поставленных диагнозов детской половой дисфории и опытов, которые ставят над маленькими пациентами.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Двое 17-летних подростков в Тыве убили мужчину и изнасиловали его жену
В столице Тывы двое подростков совершили сразу два преступления. Ни насмерть забили мужчину и изнасиловали его супругу.
Обновлено вчера в 18:40
Наука
Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка
Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено вчера в 03:44
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Гаджеты
Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров
В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Обновлено вчера в 04:51
Хоккей
ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 15:04
Здоровье
Жительница США прожила до 99 лет с редкой аномалией внутренних органов
Обновлено вчера в 13:09
Экономика
Инвестиции в экономику Иркутской области в 2018 году выросли на 17%
Общая сумма инвестиций в экономику Иркутской области по итогам 2018 года составила 316 млрд рублей, увеличившись на 17% к предыдущему году, сообщил губернатор Сергей Левченко в своем послании о положении дел в области и основных направлениях региональной государственной политики на сессии заксобрания в среду.
Обновлено в 00:14
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Текст Тотального диктанта в Красноярске прочитают Илья Зайцев и Иван Солнцев
В число диктаторов Тотального диктанта-2019 в очередной раз вошли депутат Илья Зайцев и телеведущий Иван Солнцев.
Обновлено в 00:23
Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Игоря Пирожка
1. В России Пирожок распространял идеологию «Правого сектора» 9 апреля ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье гражданина Украины Игоря Пирожка — активного участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).
Обновлено вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына
27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу
Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 07:46
Шоу-бизнес
31-летняя Виктория Дайнеко приняла участие в свадебной фотосессии
Обновлено 08 апреля в 11:57
Единоборства
Экс-чемпион UFC Диллашоу дисквалифицирован на два года за допинг
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу дисквалифицирован на два года.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном
Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Обновлено вчера в 14:00