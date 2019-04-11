Политика

Захарова о задержании Ассанжа: Рука демократии сжимает горло свободеРоссийская газета 06:13

Информацию о задержании основателя WikiLeaks прокомментировали в МИД РФ. "Рука демократии сжимает горло свободе", - заявила на своей странице в Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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Захарова о задержании Ассанжа: Рука демократии сжимает горло свободе

Российская газета06:13

Захарова прокомментировала арест Ассанжа в Лондоне

Известия06:02

Захарова отреагировала на арест Ассанжа

Газета.Ru05:49

Захарова о задержании Ассанжа: рука «демократии» сжимает горло свободе

RT на русском05:56

Захарова о задержании Ассанжа: Рука «демократии» сжимает горло свободе

Life.ru05:51

«Рука „демократии“ сжимает горло свободе». Захарова прокомментировала задержание Ассанжа

ТАСС05:59

Захарова сравнила задержание Ассанжа с рукой «демократии», сжимающей горло свободы

Говорит Москва06:00
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
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Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
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Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ

Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
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Водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС, арестовали на два месяца

Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, который сбил курсанта МЧС.
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Рогозин рассказал о превращении МКС в тестовую лабораторию

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал об установке на МКС нового оборудования, благодаря которому внешняя поверхность российского сегмента станции превратится в тестовую лабораторию.
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Политика

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В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
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В Судане произошел военный переворот

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Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

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Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

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Общество

Forbes назвал самых перспективных молодых управленцев в России

Журнал Forbes в четверг, 11 марта, опубликовал список из 10 самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Появилось видео конфликта Макгрегора с фанатом с камер наблюдения

Было опубликовано видео того, как бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор набросился на фаната в Майами, разбив телефон, на который тот его хотел сфотографировать, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:41
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Политика

Соловьев поставил на место приписавшего США обе победы над Германией американца

Владимир Соловьев, ведущий из РФ, решил преподать урок истории американскому специалисту, отметившему, что России и Европе дважды не удавалось победить Германию без поддержки США.
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Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Культура

Джеффри Раш выиграл суд у таблоида, обвинившего его в домогательствах

Лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Эмми», «Тони» и «Золотой глобус» актер Джеффри Раш выиграл иск о клевете, поданный против таблоида Daily Telegraph.
Обновлено в 04:29
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
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«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin

Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Транспорт

В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года

Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Происшествия

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму

В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили в день драки около 400 тыс. рублей

Кокорин и Мамаев потратили в кафе «Кофемания» 264 тыс. рублей, в клубе «Эгоист» – 124 тыс. рублей, сообщает «Матч ТВ».
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Шоу-бизнес

В новом образе Ани Лорак удостоилась сравнения с Майклом Джексоном

Певица показалась перед поклонниками в Instagram не в амплуа гламурной дивы, а в образе пацанки.
Обновлено в 05:47
Политика

С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина

Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
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Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
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В Кремле заявили, что в Турции могут начать выпускать компоненты С-400

Речи о комплексном совместном российско-турецком производстве С-400 не идет, но возможно совместное производство каких-либо компонентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

На самолеты-амфибии установят российские двигатели

Обновлено вчера в 19:02
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году

В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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