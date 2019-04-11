Политика
Захарова о задержании Ассанжа: Рука демократии сжимает горло свободеРоссийская газета 06:13
Информацию о задержании основателя WikiLeaks прокомментировали в МИД РФ. "Рука демократии сжимает горло свободе", - заявила на своей странице в Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном Рунете
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.
Обновлено в 04:28
Футбол
Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ
Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
Обновлено в 03:37
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС, арестовали на два месяца
Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, который сбил курсанта МЧС.
Обновлено в 05:29
Космос
Рогозин рассказал о превращении МКС в тестовую лабораторию
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал об установке на МКС нового оборудования, благодаря которому внешняя поверхность российского сегмента станции превратится в тестовую лабораторию.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту
В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Общество
Forbes назвал самых перспективных молодых управленцев в России
Журнал Forbes в четверг, 11 марта, опубликовал список из 10 самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Появилось видео конфликта Макгрегора с фанатом с камер наблюдения
Было опубликовано видео того, как бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор набросился на фаната в Майами, разбив телефон, на который тот его хотел сфотографировать, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:41
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Политика
Соловьев поставил на место приписавшего США обе победы над Германией американца
Владимир Соловьев, ведущий из РФ, решил преподать урок истории американскому специалисту, отметившему, что России и Европе дважды не удавалось победить Германию без поддержки США.
Обновлено в 03:18
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Культура
Джеффри Раш выиграл суд у таблоида, обвинившего его в домогательствах
Лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Эмми», «Тони» и «Золотой глобус» актер Джеффри Раш выиграл иск о клевете, поданный против таблоида Daily Telegraph.
Обновлено в 04:29
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Транспорт
В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года
Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Происшествия
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму
В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили в день драки около 400 тыс. рублей
Кокорин и Мамаев потратили в кафе «Кофемания» 264 тыс. рублей, в клубе «Эгоист» – 124 тыс. рублей, сообщает «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес
В новом образе Ани Лорак удостоилась сравнения с Майклом Джексоном
Певица показалась перед поклонниками в Instagram не в амплуа гламурной дивы, а в образе пацанки.
Обновлено в 05:47
Политика
С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина
Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Политика
В Кремле заявили, что в Турции могут начать выпускать компоненты С-400
Речи о комплексном совместном российско-турецком производстве С-400 не идет, но возможно совместное производство каких-либо компонентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
На самолеты-амфибии установят российские двигатели
Обновлено вчера в 19:02
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34