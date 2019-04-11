Политика
Захарова прокомментировала арест Ассанжа в ЛондонеИзвестия 06:02
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала арест в Лондоне основателя сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа. «Рука «демократии» сжимает горло свободе», — написала дипломат на странице в Facebook.
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