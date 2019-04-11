Политика

Захарова прокомментировала арест Ассанжа в ЛондонеИзвестия 06:02

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала арест в Лондоне основателя сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа. «Рука «демократии» сжимает горло свободе», — написала дипломат на странице в Facebook.
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Захарова сравнила задержание Ассанжа с рукой «демократии», сжимающей горло свободы

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Захарова о задержании Ассанжа: Рука «демократии» сжимает горло свободе

Российская газета06:13

«Рука „демократии“ сжимает горло свободе». Захарова прокомментировала задержание Ассанжа

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Захарова о задержании Ассанжа: Рука «демократии» сжимает горло свободе

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В МИД РФ отреагировали на арест Ассанжа

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Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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