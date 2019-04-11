Политика
Захарова прокомментировала арест АссанжаПолитика Сегодня 06:06
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне, которому ранее Эквадор отказал в предоставлении убежища в посольстве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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