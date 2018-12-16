с чего всё началось

Мы этот вопрос зададим международным структурам. Мы завтра же напишем в ОБСЕ соответствующее письмо и обратим внимание, потому что это вопиющий факт.

МИД России призвал общественность Великобритании дать оценку действиям телеканала BBC по поиску любых свидетельств якобы причастности Москвы к акциям протеста во Франции.

Политика Политика На выборах в Приморье лидирует Олег Кожемяко

Политика Политика В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления" со стороны России.

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Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.

Армия и оружие Армия и оружие При ударе коалиции США по Сирии погибли 17 мирных жителей

Армия и оружие Армия и оружие Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране Самолет Су-27 ВВС Украины, потерпевший крушение в Житомирской области, был одной из самых новых машин этой модели в стране.

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Политика Политика В США готовятся к приостановке работы правительства Издание уточняет, что Белый дом и ряд ведомств ведут подготовку к приостановке работы, которая может стать вероятным сценарием развития событий в противостоянии президента Дональда Трампа и партии демократов.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган анонсировал закупку 120 истребителей F-35

Политика Политика Дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте В Киеве рассказали про уклонение президента Украины Петра Порошенко от дебатов в Европарламенте, на которых зачитывался доклад с критикой работы украинских властей в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также указывалось на масштабную коррупцию в стране.

Политика Политика Блок Пашиняна набрал большинство голосов в парламенте Армении Предвыборный блок и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» набрал 70,42% голосов и прошел в новый парламент республики.