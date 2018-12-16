Политика

Захарова призвала оценить фейки BBC о «российском следе» во Франции
Российская газета
09:23

МИД России призвал общественность Великобритании дать оценку действиям телеканала BBC по поиску любых свидетельств якобы причастности Москвы к акциям протеста во Франции.
Российская газета09:23
Мария Захарова
Мы этот вопрос зададим международным структурам. Мы завтра же напишем в ОБСЕ соответствующее письмо и обратим внимание, потому что это вопиющий факт.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru 08:23
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24
" ответила на сообщение британской телерадиокомпании "Би-би-си" о причастности России к протестам "желтых жилетов" во Франции.
Газета.Ru10:44

Подробнее о событии

Захарова прокомментировала «фейки» Би-би-си о «российском следе» во Франции

РИА Новости11:35

Захарова призвала Британию оценить «фейки» «Би-би-си»

Газета.Ru10:44

МИД обратится в ОБСЕ из-за попыток Би-би-си связать протесты во Франции с Россией

Коммерсантъ08:34

МИД обратится в ОБСЕ из-за поиска BBC «российского следа» в протестах во Франции

RT на русском09:26

МИД обратится в ОБСЕ из-за сообщений о попытках Би-би-си связать протесты во Франции с РФ

ТАСС08:16

Захарова прокомментировала откровения журналистки BBC

Вести.Ru07:59

Захарова: МИД РФ обратится в ОБСЕ из-за «фейк-ньюс» от BBC

Говорит Москва07:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Политика

Кожемяко выигрывает выборы губернатора Приморья

Обновлено в 13:06
Политика

Порошенко назвал главное условие для снятия военного положения

"Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет", - пообещал Порошенко.
Обновлено в 13:56
Политика

«Би-би-си» пытается доказать «вмешательство РФ» в протесты во Франции

Редакция Русской службы "Би-би-си" требует найти доказательства причастности России к протестам "желтых жилетов" во Франции.
Обновлено в 07:29
Политика

В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления" со стороны России.
Обновлено в 11:41
Политика

В Брюсселе проходят массовые протесты против миграционного пакта ООН

Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране

Самолет Су-27 ВВС Украины, потерпевший крушение в Житомирской области, был одной из самых новых машин этой модели в стране.
Обновлено в 11:27
Политика

В Тбилиси оппозиционеры расставили палатки перед зданием парламента

Обновлено в 14:03
Политика

Порошенко поручил СБУ проверить госслужащих с родственниками из Крыма

Президент Украины поручил Службе безопасности Украины проверить ведомости госслужащих, имеющих родственников в Крыму.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

В ДНР заявили о столкновении с двумя группами разведчиков ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские разведчики предприняли попытку приблизиться к позициям ополченцев, в результате чего были ранены пять военных ВСУ.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

SANA: не менее 17 человек погибли при ударе коалиции США по Сирии

Обновлено в 08:59
Политика

CNN: в США возобновили консультации о встрече Трампа с Мюллером

Аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего разбирательство о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, и адвокаты президента США Дональда Трампа возобновили консультации относительно личной встречи хозяина Белого дома со следователями.
Обновлено 14 декабря в 20:58
Политика

DW: США готовы выдать Турции проповедника Гюлена

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США Дональд Трамп обещал выдать Турции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает Deutsche Welle.
Обновлено в 14:13
Политика

WP узнала о подготовке Белого дома к приостановке работы правительства

Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к приостановке работы правительства из-за возникших разногласий касательно финансирования по обеспечению безопасности американских границ, указывает газета The Washington Post (WP).
Обновлено в 12:59
Политика

Порошенко ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в настоящее время он не готов сказать, будет ли участвовать в президентских выборах в стране в марте 2019 года.
Обновлено в 14:02
Политика

Президент Ирака отказался от британского гражданства

В сообщении канцелярии указывается, что от британского подданства недавно избранный президент Ирака отказался в связи с требованием конституции страны, запрещающей высшим государственным деятелям иметь гражданство другой страны.
Обновлено в 12:37
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное