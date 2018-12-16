Политика

Захарова призвала оценить фейки BBC о «российском следе» во Франции
Российская газета
09:23

МИД России призвал общественность Великобритании дать оценку действиям телеканала BBC по поиску любых свидетельств якобы причастности Москвы к акциям протеста во Франции.
Российская газета09:23
Мария Захарова
Мы этот вопрос зададим международным структурам. Мы завтра же напишем в ОБСЕ соответствующее письмо и обратим внимание, потому что это вопиющий факт.
— Мария Захарова, российский дипломатRT на русском 11:41
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24
" ответила на сообщение британской телерадиокомпании "Би-би-си" о причастности России к протестам "желтых жилетов" во Франции.
Газета.Ru10:44

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Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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