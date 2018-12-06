Политика

Захарова предложила главкому ВМС Украины уйти в отставку
Российская газета
08:09

Главкому ВМС Украины Игорю Воронченко стоило бы выйти в отставку, а не отправляться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета08:09
Мария Захарова
Ого. Нормально товарищ Воронченко себя ценит. Сначала отправил своих подчиненных выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех. Отставки будет достаточно, я думаю. Если только это не новая форма извращения киевского режима — капитуляция в мирное время.
— Мария Захарова, российский дипломатРЕН ТВ 05:54

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