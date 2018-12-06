Политика
Главе ВМС Украины Игорю Воронченко лучше уйти в отставку, чем садиться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости07:03
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У меня разрывается сердце, когда я вижу своих моряков, незаконно удерживаемых Россией. Я готов отправиться в российскую тюрьму вместо них, если Путин отпустит 24 ребят.
— Игорь Воронченко, украинский военачальникRambler News Service 04:11
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