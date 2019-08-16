Согласно документу, речь шла о готовности передать два острова – Хабомаи и Шикотан. Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила радиостанции «Говорит Москва», что высказывание Лаврова следует рассматривать как официальную позицию страны.

с чего всё началось

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