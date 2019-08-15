Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов ЯпонииREGNUM вчера в 12:20
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
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с чего всё началось
Согласно документу, речь шла о готовности передать два острова – Хабомаи и Шикотан. Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила радиостанции «Говорит Москва», что высказывание Лаврова следует рассматривать как официальную позицию страны.Говорит Москвавчера в 08:54
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Захарова уточнила слова Лаврова о Курилах и мирном договоре с Японией
Московский Комсомолецвчера в 17:10
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