Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов ЯпонииREGNUM 15 августа в 12:20
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
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