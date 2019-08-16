Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов ЯпонииREGNUM 15 августа в 12:20

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
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