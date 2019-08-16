Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов ЯпонииREGNUM вчера в 12:20
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
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Захарова уточнила слова Лаврова о Курилах и мирном договоре с Японией
Московский Комсомолецвчера в 17:10
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Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
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Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Кино
Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей русского сериала на НТВ
Обновлено в 06:18
Футбол
Эден Азар получил травму на тренировке «Реала»
Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:59
Космос
Телескоп Хаббл открыл «кирпич Вселенной»
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Депутат Госдумы допустил дополнительный выходной для бросивших курить
Заместитель председателя комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что нижняя палата российского парламента готовится рассмотреть в осеннюю сессию вопросы поощрения граждан, отказавшихся от курения.
Обновлено в 18:49
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
В Саратове пятилетнего мальчика госпитализировали после того, как во время катания на детском паровозике он выпал из вагончика и попал ему под колеса.
Обновлено в 18:41
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено в 14:25
Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Обновлено в 15:14
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Путешествия
В Турции предлагают ограничить систему «все включено»
В этом году цены в турецких отелях выросли на российском рынке на 20-30%, поэтому 90% денег туристы тратят на покупку отеля, и не готовы раскошеливаться на прочее. upd: Турецкие отели не собираются отказываться от системы "все включено".
Обновлено вчера в 04:19
Армия и оружие
Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»
Обновлено в 13:10
Политика
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
Здоровье
Карелия получит 99 млн рублей на закупку медицинского оборудования
Почти 100 млн рублей направлено из федерального бюджета на закупку оборудования для медицинских учреждений Карелии.
Обновлено в 08:48
Экономика
Райффайзенбанк предупредил о плановой приостановке операций по картам 18 августа
Сообщение о приостановке операций размещено на сайте банка.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»
Обновлено вчера в 11:59
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено в 20:41
Авто
Mercedes-Benz отзовёт в России 21 автомобиль
Обновлено в 09:24
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено в 12:48
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Интернет
Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации
Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.
Обновлено в 00:32