Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов ЯпонииREGNUM вчера в 12:20

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
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с чего всё началось

В МИДе объяснили слова Лаврова о готовности передать Японии два курильских острова

Согласно документу, речь шла о готовности передать два острова – Хабомаи и Шикотан. Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила радиостанции «Говорит Москва», что высказывание Лаврова следует рассматривать как официальную позицию страны.
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