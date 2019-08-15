Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островахГазета.Ru 14:39

СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дипломат напомнила о том, что переговоры по этому вопросу непрерывно ведутся на высшем уровне.
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с чего всё началось

В МИДе объяснили слова Лаврова о готовности передать Японии два курильских острова

Согласно документу, речь шла о готовности передать два острова – Хабомаи и Шикотан. Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила радиостанции «Говорит Москва», что высказывание Лаврова следует рассматривать как официальную позицию страны.
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