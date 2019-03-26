Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянамиРБК 01:08

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
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Мария Захарова
После публикации доклада спецпрокура Мюллера Закарии следует извиниться... не столько перед Трампом, сколько перед... русскими - за бесконечное обливание грязью и перед американцами — за одноколейную пропаганду.
— Мария Захарова, российский дипломатМосковский Комсомолец вчера в 19:50
с чего всё началось
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице
 в Facebook посоветовала американскому журналисту Фариду Закарии, обвинившему в 2017 году Дональда Трампа в сговоре с Кремлем, принести свои извинения как самому Трампу, так и всем россиянам.
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Один из самых влиятельных и популярных американских политических аналитиков, эксперт в области международных отношений; редактор еженедельника Newsweek International.
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Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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