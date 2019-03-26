Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянамиРБК 01:08

с чего всё началось

После публикации доклада спецпрокура Мюллера Закарии следует извиниться... не столько перед Трампом, сколько перед... русскими - за бесконечное обливание грязью и перед американцами — за одноколейную пропаганду.

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Политика Электроснабжение Венесуэлы восстановлено Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.

Технологии В Дании изобрели бесполый голосовой помощник Авторы решили назвать нового бесполого голосового помощника именем Q. Над разработкой трудились психологи, лингвисты и звукорежиссеры.

Баскетбол Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА Боснийский центровой клуба НБА "Портленд" Юсуф Нуркич получил серьезную травму ноги в матче регулярного чемпионата против "Бруклина".

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.

Хоккей Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.

Авто Ferrari представила уникальный трековый суперкар Компания Ferrari представила уникальный трековый суперкар под названием P80/C, выпущенный в единственном экземпляре.

Происшествия В столице Казахстана столкнулись автобусы, есть жертвы В столице Казахстана столкнулись три автобуса. Число пострадавших достигло 27 человек.

Наука Археологи нашли тысячелетний корабль викингов в Норвегии Археологи с помощью георадара обнаружили деревянное судно эпохи викингов длиной более 15 метров на территории заповедника Борре в Норвегии.

Происшествия Тело школьника обнаружили в квартире в Петербурге Тело 16-летнего школьника без признаков жизни обнаружили в квартире в Выборгском районе Петербурга.

Общество Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.

Здоровье На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию.

Футбол Роналду назвал сроки восстановления после травмы Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмы, полученной в матче против команды Сербии в рамках второго тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает "Советский спорт".

Политика Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».

Армия и оружие Корабли ТОФ уничтожили подлодку «противника» в Японском море Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота уничтожили подлодку «противника» в Японском море с помощью всего имеющегося на их борту противолодочного вооружения: торпед и глубинных бомб.

Происшествия Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.

Политика Судьбу российских губернаторов после отставки изучили Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.

Экономика Совфед намерен поддержать пересчет пенсий Совфед на заседании 27 марта обсудит пересчет пенсий, накануне закон поддержал профильный комитет верхней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Армия и оружие Израиль начал обстрел сектора Газа Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка.

Важное за сутки Определены лучшие средства для мытья пола Эксперты «Росконтроля» провели исследование жидкостей для мытья пола. Сообщается, что изучалась продукция, доступная на прилавках России.

Экономика «Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».

Политика Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.

Экономика Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.

Хоккей «Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.