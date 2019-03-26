Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскимиИзвестия 01:21

с чего всё началось

После публикации доклада спецпрокура Мюллера Закарии следует извиниться... не столько перед Трампом, сколько перед... русскими - за бесконечное обливание грязью и перед американцами — за одноколейную пропаганду.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американского журналиста Фарида Закарию извиниться перед россиянами за «бесконечное обливание грязью», а также лично перед президентом США Дональдом Трампом за слова о ряде «очевидных фактов», указывающих на якобы сговор главы государства с русскими.

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскими

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