Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскимиИзвестия 01:21

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американского журналиста Фарида Закарию извиниться перед россиянами за «бесконечное обливание грязью», а также лично перед президентом США Дональдом Трампом за слова о ряде «очевидных фактов», указывающих на якобы сговор главы государства с русскими.
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Мария Захарова
После публикации доклада спецпрокура Мюллера Закарии следует извиниться... не столько перед Трампом, сколько перед... русскими - за бесконечное обливание грязью и перед американцами — за одноколейную пропаганду.
— Мария Захарова, российский дипломатМосковский Комсомолец вчера в 19:50
с чего всё началось
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице
 в Facebook посоветовала американскому журналисту Фариду Закарии, обвинившему в 2017 году Дональда Трампа в сговоре с Кремлем, принести свои извинения как самому Трампу, так и всем россиянам.
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Один из самых влиятельных и популярных американских политических аналитиков, эксперт в области международных отношений; редактор еженедельника Newsweek International.
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Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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