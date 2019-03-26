Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскимиИзвестия 01:21
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американского журналиста Фарида Закарию извиниться перед россиянами за «бесконечное обливание грязью», а также лично перед президентом США Дональдом Трампом за слова о ряде «очевидных фактов», указывающих на якобы сговор главы государства с русскими.
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После публикации доклада спецпрокура Мюллера Закарии следует извиниться... не столько перед Трампом, сколько перед... русскими - за бесконечное обливание грязью и перед американцами — за одноколейную пропаганду.
— Мария Захарова, российский дипломатМосковский Комсомолец вчера в 19:50
с чего всё началось
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook посоветовала американскому журналисту Фариду Закарии, обвинившему в 2017 году Дональда Трампа в сговоре с Кремлем, принести свои извинения как самому Трампу, так и всем россиянам.Московский Комсомолецвчера в 19:50
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Захарова предложила журналисту Закарии извиниться перед россиянами
Московский Комсомолецвчера в 19:50
Захарова порекомендовала американскому журналисту извиниться перед русскими
Телеканал 360°вчера в 21:34
«Надо извиниться за тупую пропаганду»: Захарова обратилась к журналисту из США
Газета.Ruвчера в 19:42
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