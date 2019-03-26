Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянамиРБК 01:08
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
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Ему и ему подобным после публикации выводов спецпрокура Мюллера надо сначала извиниться за все, что они наговорили за эти годы. И не столько перед Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими за бесконечное обливание грязью, перед американцами за тупую одноколейную пропаганду.
— Мария Захарова, российский дипломатУтро.ru 04:34
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Захарова порекомендовала американскому журналисту извиниться перед русскими
Телеканал 360°вчера в 21:34
Захарова потребовала от американского журналиста извиниться перед русскими
Московский Комсомолец04:47
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Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Санкции не повлияют на поставку российских Су-35 в Индонезию — ФСВТС
Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Российской Федерации Михаил Петухов заявил, что санкции и политическая обстановка не повлияют на поставку российских истребителей Су-35 в Индонезию, сообщает Sindonews.
Обновлено в 07:08
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
«Мемориал» признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал» считает аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова политическим заключенным.
Обновлено в 06:14
Общество
Уволенная за фото учительница из Барнаула пожаловалась на травлю сына
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова, опубликовавшая в Сети свои фотографии в купальнике, рассказала, как действия руководства школы вынудили ее уволиться из образовательного учреждения.
Обновлено вчера в 08:09
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Ford может отказаться от легковых автомобилей в России
Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Авто
Евросоюз обяжет устанавливать «черные ящики» на машины с 2022 года
Для автомобилей станут обязательными системы удержания полосы и экстренного торможения Институты власти Евросоюза достигли предварительного соглашения по мерам повышения безопасности на дорогах, включающим установку в автомобили "черных ящиков", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Курды требуют созыва трибунала для суда над боевиками ИГ
Западные страны в значительной степени отказались вернуть своих задержанных граждан домой, опасаясь, что они не смогут их осудить в гражданских судах и что на свободе те могут представлять угрозу безопасности.
Обновлено в 06:13
Политика
Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Фергюсон пожертвовал £405 тысяч Национальной службе здравоохранения
Бывший тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон пожертвовал 405 тысяч фунтов стерлингов Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) в благодарность за спасение его жизни, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Муж Елизаветы Боярской поразил снимком с голым торсом
В новой постановке муж Елизаветы Боярской играет обаятельного английского актера Эдварда Кинастона, который прославился благодаря исполнению женских ролей.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ
Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 06:11
Происшествия
Обыски проводятся в театре «ФЭСТ» в Мытищах
В свою очередь источник ТАСС в администрации города отметил, что незадолго до обысков в театре проводилась проверка с участием Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи.
Обновлено в 04:14
Общество
В Росгвардии призвали не воспринимать ее сотрудников как «монстров с резиновыми палками»
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) была создана указом президента РФ Владимира Путина от 5 апреля 2016 года.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Первая в 2019 году тройня появилась на свет в Кузбассе
Обновлено в 05:45
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:48
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Общество
Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах
Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
Экономика
Медведев пообещал заморозить налоги на шесть лет
«Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — подчеркнул глава российского правительства.
Обновлено в 07:07
Общество
Яровая предложила смягчить наказание для несовершеннолетних за нетяжкие преступления
Воспитательные меры станут основными при назначении наказания несовершеннолетним, впервые совершившим преступления небольшой тяжести.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Группа подростков в Петербурге напала на супермаркет
Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.
Обновлено в 02:59
Общество
Британец обнаружил на свалке цилиндр и портсигар Черчилля
Британец нашел на свалке цилиндр, портсигар и сигару, которые принадлежали Черчиллю.
Обновлено в 02:47
Финансы
ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года
Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.
Обновлено в 06:34
Политика
Рунет отключат через две недели
Рунет будет отключен от глобального интернета в течение двух недель, сообщает MIT Technology Review.
Обновлено в 05:35
Футбол
Маркизио рассказал, что его приятно удивило в Санкт-Петербурге
Защитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, что его удивило после того, как он переехал в Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:18