Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянамиРБК 01:08

После публикации доклада спецпрокура Мюллера Закарии следует извиниться... не столько перед Трампом, сколько перед... русскими - за бесконечное обливание грязью и перед американцами — за одноколейную пропаганду.

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

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