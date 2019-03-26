Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянамиРБК 01:08
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
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Ему и ему подобным после публикации выводов спецпрокура Мюллера надо сначала извиниться за все, что они наговорили за эти годы. И не столько перед Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими за бесконечное обливание грязью, перед американцами за тупую одноколейную пропаганду.
— Мария Захарова, российский дипломатУтро.ru 04:34
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Захарова потребовала от американского журналиста извиниться перед русскими
Московский Комсомолец04:47
Захарова порекомендовала американскому журналисту извиниться перед русскими
Телеканал 360°вчера в 21:34
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