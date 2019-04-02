Политика
Захарова пошутила над планами Киева укрепить границу с РФТК Звезда 13:16
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла планы Украины «активно укрепить» границу с Россией. Напомним, в МВД Украины заявили об активизации работ в рамках проекта «Стена», на который из госбюджета было выделено 400 миллионов гривен (примерно 14 миллионов долларов).
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Кстати, как там Надежда Савченко? Электоральные права реализовала? А то давно ПАСЕ не слышно по этому поводу.
— Мария Захарова, российский дипломатВзгляд.ру 09:13
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Армия и оружие
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