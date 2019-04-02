Захарова пошутила над планами Киева укрепить границу с РФТК Звезда 13:16

Кстати, как там Надежда Савченко? Электоральные права реализовала? А то давно ПАСЕ не слышно по этому поводу.

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Захарова пошутила над планами Киева укрепить границу с РФ

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