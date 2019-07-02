Политика

Захарова пошутила над Вакарчуком после слов о российском КрымеГазета.Ru вчера в 21:20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука о принадлежности Крыма. Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
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Вакарчук заявил, что Москва «захватила российский Крым»

РИА Новостивчера в 09:04

Захарова пошутила над Вакарчуком после слов о российском Крыме

Газета.Ruвчера в 21:20

Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском Крыме

RT на русскомвчера в 17:46

Вакарчук объяснил свои слова о «российском Крыме»

РБКвчера в 12:55

Вакарчук объяснился за слова о российском Крыме

Lenta.ruвчера в 12:41

С мыслью о Крыме: Вакарчук назвал полуостров российским

РИА Новости Крымвчера в 10:45

Захарову рассмешила оговорка Вакарчука о принадлежности Крыма

News.ruвчера в 22:01
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Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика

В России предупредили о росте цен на мясо

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Гаджеты

Samsung вернул лидерские позиции на рынке российских смартфонов

Samsung опередили главных конкурентов из китайской компании Huawei и заняли 30% рынка смартфонов в стране.
Обновлено вчера в 21:44
Общество

С 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов в России

В России с 1 июля поменялись правила продажи «молочки» в супермаркетах.
Обновлено вчера в 01:47
Происшествия

В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера

Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Общество

Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США

Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие

В Комсомольске-на-Амуре заложили два МРК проекта 22800 для ТОФ

Корабли заложены в рамках контракта, заключенного Минобороны 22 августа 2018 года на постройку шести малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек

Обновлено вчера в 22:37
Футбол

Агент Бэйла исключил уход валлийца из «Реала»

Агент Гарета Бэйла отметил, что футболист остается в «Реале».
Обновлено вчера в 21:21
Авто

Определен топ-10 самых доступных автомобилей в России

Замкнули ТОП-10 самых доступных автомобилей в России Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 07:24
Энергетика

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

В Москве уборщица прогнала белого медведя веником

Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие

«Армату» в США назвали неконкурентоспособной

Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его высокой цены.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой

Уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, будет рассматриваться отдельно из-за того, что девушку признали психически невменяемой.
Обновлено вчера в 08:13
Общество

Огородик у дома: екатеринбуржцы разбили грядки с клубникой и картофелем возле ТЦ «Фан-Фан»

Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

ДНР опровергла инсинуации Украины об обстреле санитарного автомобиля

Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось.
Обновлено вчера в 13:01
Здоровье

Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области

Обновлено вчера в 20:36
Наука

Машинное обучение предсказало изменения в кишечном микробиоме человека

Исследователи предложили новый метод регрессии, который позволяет предсказывать изменения в составе кишечного микробиома человека на основе данных о микробиоме в прошлом.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей

Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе

Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено вчера в 03:41
Теннис

Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Южной Кореи Квон Сон У в первом круге Уимблдона.
Обновлено в 00:22
Транспорт

Минтранс ограничит совместные поездки на машинах

Планируется ограничить число пассажиров – их должно быть в машине не более пяти. При этом стаж водителя не может быть меньше двух лет.
Обновлено вчера в 15:28
Хоккей

Варламов согласовал контракт с «Айлендерс»

Обновлено вчера в 18:06
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Здоровье

Паллиативное лечение будет обеспечено безнадежно больным в Мексике

Парламент Мексики единогласно проголосовал за облегчение жизни для неизлечимо больных людей, обеспечив им паллиативное, то есть поддерживающее и избавляющее от боли лечение.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Полиция устанавливает личность погибшего мужчины, выпавшего из отсека шасси самолета над Лондоном, сообщил Скотленд-Ярд.
Обновлено вчера в 13:47
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Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы «Океан Ельзи». Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.
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