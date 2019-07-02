Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука о принадлежности Крыма. Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.

Захарова пошутила над Вакарчуком после слов о российском Крыме

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