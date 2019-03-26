Политика
Захарова потребовала от политолога из США извиниться перед русскимиURA.Ru 23:13
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американскому политологу Фариду Закарии извиниться перед русскими и американцами. Захарову возмутило видео Закарии об «очевидных фактах» сговора президента США Дональда Трампа с Кремлем.
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Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено вчера в 17:17
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Общество
Дизайн-код в Южно-Сахалинске: что это такое и зачем
В ближайшие несколько лет жителям Южно-Сахалинска стоит набраться терпения — о понятии "дизайн-код" они будут слышать много и часто.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
Россия передала Сирии медоборудование для оснащения больниц в Тартусе
Россия передала Сирии высокотехнологичное медицинское оборудование для оснащения больниц города Тартуса.
Обновлено в 22:10
Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
Обновлено в 22:24
Армия и оружие
Пентагон испытал две противоракеты
В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.
Обновлено в 20:29
Музыка
Шнуров рассказал, чем будет заниматься после «Ленинграда»
Обновлено в 11:44
Игры
Apple представила игровой сервис Apple Arcade
Компания Apple представила игровой сервис Apple Arcade.
Обновлено в 14:19
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Наука
Бактерии могут распространятся по миру, «пролетая» тысячи километров
Исследователи из США изучили «молекулярные воспоминания» теплолюбивых бактерий, которые обитают в горячих источниках, и выяснили, что эти бактерии могут распространяться по воздуху на дальние расстояния самостоятельно, без «проводников» – людей или животных, сообщает пресс-служба Ратгерского университета.
Обновлено в 14:17
Политика
Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом
Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено в 22:10
Шоу-бизнес
Для Началовой было важно, чтобы ее дочь «оставалась человеком»
Артистка утверждала, что для нее важно, чтобы Вера оставалась человеком.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак приехала на премьеру спектакля Богомолова
Сама Собчак на своей странице разместила ролик, в котором артисты, участвовавшие в спектакле, кланяются зрителям.
Обновлено в 14:22
Авто
В 2018 году снизились продажи седанов в России на 2%
В прошлом году российские автолюбители приобрели 534 200 новых автомобилей в кузове «седан».
Обновлено в 09:53
Происшествия
На Украине осквернили памятник Тарасу Шевченко
В украинском городе Луцк неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко.
Обновлено в 22:29
Футбол
Уругвай разгромил Таиланд и выиграл China Cup
В финальном матче China Cup сборная Уругвая разгромила национальную команду Таиланда со счётом 4:0 и стала обладателем трофея.
Обновлено в 17:15
Политика
В Казахстане могут переименовать еще три города
В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Общество
Митинг «за чистое небо» перенесут ради проведения в центре Красноярска
Инициаторы экологического митинга настаивают на его проведении в центре Красноярска.
Обновлено в 22:25
Армия и оружие
Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.
Обновлено в 12:25
Экономика
Фондовый рынок предрекает рецессию в США
Замедление в США чревато охлаждением мировой экономики, что означает и возможное снижение нефтяных котировок, и обвал фондовых индексов в РФ.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
Беспилотник проследит за безопасностью на водоемах Москвы
Обновлено в 13:00
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено в 22:56
Политика
Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 23:32
Происшествия
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Общество
Москвичи начали покидать город
На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы.
Обновлено в 18:28
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08