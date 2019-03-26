Политика

Захарова потребовала от политолога из США извиниться перед русскимиURA.Ru 23:13

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американскому политологу Фариду Закарии извиниться перед русскими и американцами. Захарову возмутило видео Закарии об «очевидных фактах» сговора президента США Дональда Трампа с Кремлем.
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Захарова порекомендовала американскому журналисту извиниться перед русскими

Телеканал 360°21:34

Захарова предложила журналисту Закарии извиниться перед россиянами

Московский Комсомолец19:50

Захарова потребовала от политолога из США извиниться перед русскими

URA.Ru23:13

Захарова призвала американского журналиста извиниться перед русскими и Трампом

ФАН19:52

Захарова посоветовала производителям фейк-новостей извиниться «за поливание русских грязью»

Царьград20:32

«Надо извиниться за тупую пропаганду»: Захарова обратилась к журналисту из США

Газета.Ru19:42

Захарова посоветовала американскому журналисту извиниться перед русскими

РИА Новости18:46
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Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

Обновлено в 07:27
Политика

Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено вчера в 17:17
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Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
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Дизайн-код в Южно-Сахалинске: что это такое и зачем

В ближайшие несколько лет жителям Южно-Сахалинска стоит набраться терпения — о понятии "дизайн-код" они будут слышать много и часто.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие

Россия передала Сирии медоборудование для оснащения больниц в Тартусе

Россия передала Сирии высокотехнологичное медицинское оборудование для оснащения больниц города Тартуса.
Обновлено в 22:10
Политика

Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
Обновлено в 22:24
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Пентагон испытал две противоракеты

В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.
Обновлено в 20:29
Музыка

Шнуров рассказал, чем будет заниматься после «Ленинграда»

Обновлено в 11:44
Игры

Apple представила игровой сервис Apple Arcade

Компания Apple представила игровой сервис Apple Arcade.
Обновлено в 14:19
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Наука

Бактерии могут распространятся по миру, «пролетая» тысячи километров

Исследователи из США изучили «молекулярные воспоминания» теплолюбивых бактерий, которые обитают в горячих источниках, и выяснили, что эти бактерии могут распространяться по воздуху на дальние расстояния самостоятельно, без «проводников» – людей или животных, сообщает пресс-служба Ратгерского университета.
Обновлено в 14:17
Политика

Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом

Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено в 22:10
Шоу-бизнес

Для Началовой было важно, чтобы ее дочь «оставалась человеком»

Артистка утверждала, что для нее важно, чтобы Вера оставалась человеком.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак приехала на премьеру спектакля Богомолова

Сама Собчак на своей странице разместила ролик, в котором артисты, участвовавшие в спектакле, кланяются зрителям.
Обновлено в 14:22
Авто

В 2018 году снизились продажи седанов в России на 2%

В прошлом году российские автолюбители приобрели 534 200 новых автомобилей в кузове «седан».
Обновлено в 09:53
Происшествия

На Украине осквернили памятник Тарасу Шевченко

В украинском городе Луцк неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко.
Обновлено в 22:29
Происшествия

Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ

Обновлено в 22:03
Футбол

Уругвай разгромил Таиланд и выиграл China Cup

В финальном матче China Cup сборная Уругвая разгромила национальную команду Таиланда со счётом 4:0 и стала обладателем трофея.
Обновлено в 17:15
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
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Культура

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Общество

Митинг «за чистое небо» перенесут ради проведения в центре Красноярска

Инициаторы экологического митинга настаивают на его проведении в центре Красноярска.
Обновлено в 22:25
Армия и оружие

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.
Обновлено в 12:25
Экономика

Фондовый рынок предрекает рецессию в США

Замедление в США чревато охлаждением мировой экономики, что означает и возможное снижение нефтяных котировок, и обвал фондовых индексов в РФ.
Обновлено вчера в 12:41
Общество

Беспилотник проследит за безопасностью на водоемах Москвы

Обновлено в 13:00
Энергетика

Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено в 22:56
Политика

Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 23:32
Происшествия

Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой

На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
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Москвичи начали покидать город

На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы.
Обновлено в 18:28
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
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Фарид Закария
Один из самых влиятельных и популярных американских политических аналитиков, эксперт в области международных отношений; редактор еженедельника Newsweek International.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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