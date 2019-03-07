Политика

Захарова пообещала ответ на отказ во въезд в Чехию дипломату из РоссииГазета.Ru 05:44

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вопиющим инцидентом отказ во въезде в Чехию дипломату из России, передает РИА "Новости". Она добавила, что Москва адекватно ответит на подобные конфронтационные выпады.
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Мария Захарова
Мы считаем произошедший инцидент вопиющим примером недружественного поведения чешской стороны, которая продемонстрировала пренебрежение элементарными нормами дипломатического приличия. Разумеется, подобные конфронтационные выпады не останутся без адекватной реакции с нашей стороны.
— Мария Захарова, российский дипломатАргументы и Факты 07:48

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