Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировойГазета.Ru 12:09
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
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Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
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Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
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