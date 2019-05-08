Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировойГазета.Ru 12:09
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
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Более 280 бригад Мосводостока перешли на усиленный режим работы из-за осадков, которые ожидаются в столице.
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что британское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность действиями Российской Федерации в Венесуэле временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину.
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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
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Союз европейских ассоциаций (УЕФА) представил проект обновлённой Лиги чемпионов, в котором команды будут разбиты на 4 группы по 8 команд.
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Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.
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