Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолетаИзвестия 03:13
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:55, Вашингтон
Армия и оружие
США пригрозили Берлину выводом войск из Германии
Напомним, в марте вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал главу МИД Хайко Мааса выслать из страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла, которому не понравилось, что финансовое планирование Германии далеко от цели НАТО тратить 2% ВВП на оборону.
Обновлено в 05:50
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Общество
Организаторы митинга 10 августа сообщили о нехватке денег на рекламу
Организаторы согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве запустили сбор денег на рекламу в СМИ и интернете, так как им не хватило средств на оповещение граждан.
Обновлено в 05:33
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Напомним: на Украине действует запрет на пролеты самолетов России, это первый с 2015 года случай, когда страна разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 04:43
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Общество
Новый техцентр «Уральских авиалиний» заработал в Екатеринбурге
Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний", сумма инвестиций на вторую очередь авиационного техцентра составила 500 млн рублей.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Пентагон: США будут соблюдать санкции ООН по КНДР до начала денуклеаризации
«США продолжат строго соблюдать санкции Совбеза ООН до тех пор, пока КНДР не начнет процесс полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации», — цитирует Эспера телеканал KBS.
Обновлено в 03:56
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места
Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено вчера в 11:11
Экономика
В Перми станки из Китая «русифицировали» для импортозамещения
Открыто уголовное дело о поставках «Пермскому заводу „Машиностроитель“» китайских станков под видом произведенных силами группы компаний «Промойл».
Обновлено в 03:47
Авто
Toyota начала продажи новой Toyota GR Supra в России
Компания Toyota начала продажи в России новой Toyota GR Supra. Цены стартуют с отметки 5 534 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Появилось видео смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автобуса и иномарки под Новороссийском.
Обновлено в 05:34
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Авто
Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Еще в апреле 2018 года директор по маркетингу Volkswagen Йохен Сенгпил заявил, что логотип «должен иметь сильную символическую силу как на автомобилях, так и на смартфонах».
Обновлено в 04:16
Происшествия
Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной
После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.
Обновлено в 04:53
Общество
Кейт Миддлтон впервые вышла в свет в коротких шортах
Герцогиня Кембриджская Кейт впервые надела короткие шорты с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Делон лечится в Швейцарии после инсульта
Несколько недель назад звезда французского кино Ален Делон перенес инсульт. Сейчас он лечится в одной из швейцарских клиник.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве
Обновлено в 04:57
Футбол
«Тун» — «Спартак»: болельщики принесли на стадион изображение Путина
Болельщики принесли на стадион перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Туном» и «Спартаком» картонную фигуру президента Российской Федерации Владимира Путина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Обновлено вчера в 13:08
Кино
Умер известный французский режиссер Жан-Пьер Моки
Обновлено в 04:29
Общество
Заммэра Москвы рассказал о последствиях плохой погоды
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.
Обновлено 07 августа в 09:59
Кино
Режиссер «Ярости» снимет новый фильм о Второй мировой войне
Обновлено в 05:37
Общество
В России появится национальный стандарт на школьную форму
Обновлено в 03:41
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Отмечается, что в первом полугодии 2019 года продажи лекарств стоимостью выше 500 рублей увеличились на 7,8%, — с 211,3 тыс. до 227,7 тыс. упаковок.
Обновлено в 03:55
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено вчера в 07:47