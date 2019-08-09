Политика
Захарова поблагодарила Украину, пропустившую российский самолетРЕН ТВ 03:47
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство. Лайнер авиакомпании "Глобус" запросил разрешение на пролет над Украиной из-за мощного грозового фронта, сообщают "Известия".
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Общество
ФОМ: выросло число россиян, зарабатывающих больше 30 тысяч рублей
Респондентов, которые получают 8 000 рублей и менее оказалось всего 2 % от общего числа опрошенных, 14 000 – 20 000 рублей получают 13 % ответивших на вопрос, 12 % от общего числа ежемесячно пополняют свой бюджет на более 30 тысяч рублей.
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Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.
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Роспотребнадзор отчитался о проверках после взрыва под Северодвинском
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Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
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Электронная подпись позволяет нам обращаться в госорганы онлайн, дистанционно подписывать любые документы и вести электронный документооборот.
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Политика
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В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
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Здоровье
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Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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В авиакомпании S7 объяснили, почему самолет, следовавший из Бари в Москву, пролетел в воздушном пространстве Украины.
Обновлено в 09:54
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Украина и США обсуждают новые поставки комплексов Javelin
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В Екатеринбурге во время ремонта лифт упал в шахту и придавил рабочего
Во время ремонта лифта, кабина сорвалась вниз и упала в шахту.
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Футбол
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом БАТЭ Волковым
Защитник белорусского БАТЭ Захар Волков стал предметом интереса со стороны московского ЦСКА.
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