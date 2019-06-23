Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из РоссииRT на русском 04:46

с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.

Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Политика В Грузии прокомментировали решение РФ о запрете авиасообщения Власти Грузии изучают решение России о запрете авиасообщения между двумя странами.

Происшествия В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.

Политика Болтон высказался о войне с Ираном Ранее сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.

Политика Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».

Происшествия «Причиной смерти явилось сердечное заболевание»: официальное заявление СКР о драке в Нижних Сергах По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, драка, закончившаяся смертью одного из участников, действительно была.

Происшествия Сотни пилотов подали иск против Boeing Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Политика Зеленский призвал не делать войну «обычным явлением» Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать всевозможное для того, чтобы война не стала привычным делом для следующих поколений, передает РИА "Новости".

Политика Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.

Авто УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер» В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.

Общество В России начались акции против фабрикации уголовных дел На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.

Общество В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.

Политика В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24» На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.

Политика Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.

Политика Порошенко заявил об отсутствии уголовных дел против него Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что гордится каждым уголовным делом, которое открыто «по факту» в отношении него, передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Армия и оружие США провели кибератаку на ракетные системы Ирана Как отмечает издание, ссылаясь на свои источники, киберкомандование США тщательно планировало эту атаку длительное время.

Финансы Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.

Общество Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах» В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.

Происшествия В Симферополе возле школы обнаружили крокодила Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.