Политика
Захарова ответила на ультиматум Трампа по ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 17:41
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва должна оставить Венесуэлу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Хотелось бы уточнить, вышли или нет? Прежде чем распоряжаться законными интересами других государств, я бы посоветовала администрации США так же свободно реализовать те обещания, которые были даны международному сообществу.
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ вчера в 17:58
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Захарова ответила на заявление Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы»
Комсомольская правдавчера в 16:15
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