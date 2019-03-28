Политика

Захарова ответила на ультиматум Трампа по ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 17:41

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва должна оставить Венесуэлу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Мария Захарова
Хотелось бы уточнить, вышли или нет? Прежде чем распоряжаться законными интересами других государств, я бы посоветовала администрации США так же свободно реализовать те обещания, которые были даны международному сообществу.
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ вчера в 17:58

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