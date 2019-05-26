Политика

Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциямиКоммерсантъ 09:07

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможные «гамбургские» санкции Украины против РФ за отказ отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. «Киеву не нужно повода для санкций — их штампуют на потоке»,— сказала РБК госпожа Захарова.
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Мария Захарова
Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке.
— Мария Захарова, российский дипломатГоворит Москва 06:00
с чего всё началось
"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых, гамбургских, санкций в отношении России", — приводит
 слова Мельника агентство "Укринформ".
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Эксперт: Введение новых санкций Киевом маловероятно

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