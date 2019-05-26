Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциямиКоммерсантъ 09:07

с чего всё началось

Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможные «гамбургские» санкции Украины против РФ за отказ отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. «Киеву не нужно повода для санкций — их штампуют на потоке»,— сказала РБК госпожа Захарова.

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Политика Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.

Происшествия Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.

Общество Российским чиновникам запретили включать кондиционеры ради экономии Власти Курганской области запретили местным госслужащим пользоваться кондиционерами в служебных автомобилях.

Космос Спутники Илона Маска сняли в небе над Свердловской областью Спутники были выведены на орбиту 24 мая ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии Starlink.

Шоу-бизнес Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.

Шоу-бизнес Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.

Общество На Москву надвигается аномальная жара Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.

Гаджеты Рестораны начали предлагать скидки владельцам смартфонов Huawei Один из ресторанов в Малайзии запустил акцию для владельцев смартфонов Huawei, для них предусмотрена скидка, которую вычитают из общей суммы заказа.

Происшествия Российский заключенный умер в реанимации после пыток Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.

Происшествия В Москве избили племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана В Москве полиция разыскивает неизвестного, который напал на племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана Хаваджа Асифа.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Музыка Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.

Политика Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Хоккей Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии завершился победой финской команды со счетом 1:0. Встреча проходила в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.

Кино Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Шоу-бизнес Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.

Шоу-бизнес Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.

Авто Опубликованы рендеры конкурента Hyundai Creta от Tata Новинка будет бороться с соперниками в, пожалуй, самом конкурентном сегменте рынка – SUV, где вольготно себя чувствуют Hyundai Creta, Nissan Kicks, Renault Duster и будущий «паркетник» Kia SP2i.

Транспорт В Екатеринбурге прошел очередной митинг против дорогого метро Андрей Пирожков организовывает уже третий митинг против дорогого метро.

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