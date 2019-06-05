Политика

Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» ЗеленскогоГазета.Ru 00:49

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
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с чего всё началось

Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД России сообщила НСН, что жители полуострова уже закрыли вопрос принадлежности Крыма. Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
Национальная служба новостейвчера в 02:01

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Захарова оценила намерение Зеленского обсудить стратегию «возвращения Крыма» с НАТО и ЕС

Телеканал 360°вчера в 06:59

Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского

Газета.Ru00:49

Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

РИА Новостивчера в 21:51

Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

РБК01:25

Захарова прокомментировала Лайфу подготовку Киевом стратегии «возвращения Крыма»

Life.ruвчера в 04:07

Захарова поддела Зеленского: на призыв к украинцам вернуться домой отозвался лишь Саакашвили

ТВ Центрвчера в 03:22

Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»

Национальная служба новостейвчера в 02:01
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Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:21
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено 03 июня в 17:45
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:36
Политика

В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса

Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

Опубликовано имя главного подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ

Задержаны подозреваемые в убийстве бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Двое из тех десяти, что убивали русского парня.
Обновлено 03 июня в 19:29
Кино

Рашкин попросил Чайку проверить поддержку Минкультуры студии Kinodanz

«Создается впечатление, что Минкультуры не предпринимает достаточные меры для определения российских фильмов, государственная поддержка которых необходима и возможна с точки зрения действующего законодательства и (или) должным образом не отслеживается целевое использование выделенных бюджетных средств», — считает Рашкин.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Кино

Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

Опубликован официальный трейлер художественного фантастического фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом в главной роли.
Обновлено в 03:51
Экономика

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Политика

Совфед: Украина и Польша не остановят «Северный поток-2»

Проект газопровода "Северный поток-2" состоится вне зависимости от позиции Украины и Польши, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:49
Общество

В Нидерландах 17-летняя жертва изнасилования прибегла к эвтаназии

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии, являющейся легальной на территории страны. Об этом информирует The Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол

Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено

Обновлено в 00:59
Футбол

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Авто

Продажи новых автомобилей Haval выросли в России почти в 2,5 раза

Обновлено в 01:36
Политика

Косаток в Приморье выпустят на волю до конца лета

Российская академия наук говорит, что в принципе можно выпускать в бухту Средняя.
Обновлено в 03:12
Наука

Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году

Изменение климата может положить конец человеческой цивилизации уже к 2050-му году, сообщили в своем докладе специалисты из австралийского аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.
Обновлено вчера в 12:53
Экономика

Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги

В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Недвижимость

Сочи стал лидером роста цен на жилье в России за пять лет

За последние пять лет Сочи и Геленджик стали лидерами роста цен на вторичную недвижимость.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты

Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:14
Общество

Сахалинские власти думают, как помочь рыбоводам

Изменения в Земельном кодексе, касающиеся отношений в области аквакультуры (рыбоводства), инициированы Минсельхозом России, сообщается на сайте агентства по рыболовству Сахалинской области.
Обновлено 03 июня в 17:00
Хоккей

Свечников о драке с Овечкиным: Он первым скинул краги

«Овечкин первым скинул краги, и я не ожидал этого», — заявил хоккеист, добавив, что он не супергерой, чтобы лезть первым.
Обновлено в 03:30
Общество

Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Общество

Определены самые грязные регионы России

Обновлено в 04:13
Армия и оружие

США предъявили Турции ультиматум из-за С-400

Обновлено в 01:54
Политика

У Зеленского пока не нашлось должности для Саакашвили

Ранее Саакашвили заявил, что не претендует на государственные должности на Украине и не будет баллотироваться на ближайших выборах в Верховную Раду, но поддержит появление новых политических сил.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Аргентинец почти 20 лет держал жену в заточении, приковав её к кровати

Обновлено вчера в 18:46
Футбол

Ибрагимович вызвался помочь Анчелотти в «Наполи»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» швед Златан Ибрагимович утверждает, что готов присоединиться к «Наполи», чтобы помочь главному тренеру клуба Карло Анчелотти.
Обновлено в 02:23
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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