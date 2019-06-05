Политика

Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» ЗеленскогоГазета.Ru 00:49

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
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с чего всё началось

Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД России сообщила НСН, что жители полуострова уже закрыли вопрос принадлежности Крыма. Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
Национальная служба новостейвчера в 02:01

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Газета.Ru00:49

Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

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Захарова оценила намерение Зеленского обсудить стратегию «возвращения Крыма» с НАТО и ЕС

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Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»

Национальная служба новостейвчера в 02:01
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
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На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

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Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
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Происшествия

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Обновлено в 01:17
Авто

Цены на автомобили с пробегом в России выросли на 4%

По итогам мая 2019 года средневзвешенная цена автомобилей с пробегом всех годов выпуска в России составила 635 тыс. рублей – на 4% больше, чем годом ранее.
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Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

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Экономика

Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж

Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона.
Обновлено в 01:00
Транспорт

В России запустили первые вагоны с приятными ароматами

Первые вагоны с приятными запахами появились в российских поездах дальнего следования: все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
Обновлено в 02:04
Политика

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Станислав Садальский раскритиковал Познера за интервью с Галкиным

Станислав Садальский раскритиковал Владимира Познера за интервью с Максимом Галкиным.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

В Австралии прошли обыски в ABC из-за материалов о войне в Афганистане

Федеральная полиция Австралии провела обыски в штаб-квартире национальной вещательной корпорации ABC в Сиднее из-за серии материалов о преступлениях военнослужащих страны в Афганистане в 2017 году, основанных на секретных документах военных, сообщается на сайте ABC.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Здоровье

Статус «московский врач» получили уже более 700 медиков

Статус "московский врач" с начала года получили еще 162 медика.
Обновлено в 01:11
Происшествия

В Петербурге загорелся склад со стройматериалами

Пожар площадью 1000 квадратных метров произошел на складах со стройматериалами в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие

США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

Обновлено вчера в 23:20
Общество

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.
Обновлено в 02:03
Политика

В Совфеде оценили позицию Зеленского по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 02:50
Единоборства

Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым спортсменом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 02:27
Авто

АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки

Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Футбол

Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Общество

Запрет полицейским выезжать за границу Верховный суд признал законным

Иск бывшего сотрудника Госавтоинспекции о признании незаконным приказа МВД России, который запрещает работникам ведомства с допуском к гостайне свободный выезд за границу, отклонил Верховный суд страны.
Обновлено в 02:25
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
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Музыка

Новый клип группы «Ленинград» появился в Сети

Известная группа "Ленинград" выпустила клип на песню "i_$uss". Видео появилось на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 01:26
Политика

Медведев и Си Цзиньпин обсудят торгово-экономическое сотрудничество

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин 6 июня в Москве обсудят двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, сообщила пресс-служба кабмина.
Обновлено вчера в 09:23
Авто

Volgabus представил уникальный беспилотный вездеход

Компания Volgabus, производящая городские автобусы, решила сломать этот стереотип и представила уникальный беспилотный вездеход.
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку БПЛА террористов в провинции Хама

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Армия и оружие

Сирийская армия успешно возобновила наступление

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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