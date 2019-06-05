Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»РЕН ТВ вчера в 23:03

Официальный представитель МИД России сообщила НСН, что жители полуострова уже закрыли вопрос принадлежности Крыма. Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.

с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стратегии "по возвращению Крыма".

Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

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