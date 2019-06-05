Политика

Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»РЕН ТВ вчера в 23:03

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стратегии "по возвращению Крыма".
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Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД России сообщила НСН, что жители полуострова уже закрыли вопрос принадлежности Крыма. Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
Национальная служба новостейвчера в 02:01

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Захарова иронично оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Газета.Ru04:30

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РБК01:25

Захарова поддела Зеленского: на призыв к украинцам вернуться домой отозвался лишь Саакашвили

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Телеканал 360°вчера в 06:59

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Life.ruвчера в 04:07

Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

РИА Новостивчера в 21:51

Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»

Национальная служба новостейвчера в 02:01
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Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
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Украинский кабмин запланировал снизить госдолг до 43% ВВП в 2022 году

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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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