Политика

Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»РЕН ТВ вчера в 23:03

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стратегии "по возвращению Крыма".
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Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД России сообщила НСН, что жители полуострова уже закрыли вопрос принадлежности Крыма. Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
Национальная служба новостейвчера в 02:01

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Захарова иронично оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Газета.Ru04:30

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РБК01:25

Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»

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Захарова прокомментировала Лайфу подготовку Киевом стратегии «возвращения Крыма»

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Захарова поддела Зеленского: на призыв к украинцам вернуться домой отозвался лишь Саакашвили

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Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

РИА Новостивчера в 21:51
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В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель

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Интернет

Почти половина россиян сумела узнать личные данные своих коллег

Почти половина россиян (44%) хотя бы однажды видела на работе конфиденциальные данные своих коллег.
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Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
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Словакия анонсировала крупный контракт с Россией по МиГ-29

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Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

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Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

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Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Политика

Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".
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Технологии

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Обновлено в 08:57
Политика

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Обновлено в 05:50
Происшествия

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Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
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Политика

Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.
Обновлено в 08:25
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Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати

Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
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На Украине сравнили ситуацию с Россией в ПАСЕ с кануном Второй мировой

Глава делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию с Россией в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
Обновлено в 08:40
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Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
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Четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя

Сегодня, 5 июня, должны были состояться четвертьфинальные матчи в одиночном разряде. Начало матчей перенесено минимум на час (до 16:00 мск).
Обновлено в 08:38
Здоровье

Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни

Американские ученые решили проверить, имеет ли что-то общее с действительностью устоявшееся утверждение о том, что для поддержания здоровья необходимо делать как минимум 10 тысяч шагов в день.
Обновлено в 07:54
Общество

Суд отклонил иск экс-главы Коми к «АиФ»

Басманный суд Москвы отклонил иск ожидающего приговора по делу о мошенничестве и создании преступной группы экс-главы Коми Вячеслава Гайзера к "Аргументам и Фактам", сообщила РИА Новости адвокат Дарья Евменина.
Обновлено в 07:27
Общество

От имени кассира, ограбившей банк в Башкирии на 23 млн, появилось сообщение

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Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сделал полную реконструкцию полета самолета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», потерпевшего катастрофу в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:41
Гаджеты

Разработчики подали в суд на Apple из-за монополизации рынка

Истцы отметили, что Apple взимает 30-процентную комиссию с доходов разработчиков от продаж на App Store.
Обновлено в 06:06
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Политика

Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.
Обновлено в 05:59
Футбол

Нобоа: «Семак – это русский Зидан. Игроки чувствуют его характер»

Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа высказался в адрес главного тренера питерской команды Сергея Семака.
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Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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