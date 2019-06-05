Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»РЕН ТВ вчера в 23:03

Официальный представитель МИД России сообщила НСН, что жители полуострова уже закрыли вопрос принадлежности Крыма. Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.

с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стратегии "по возвращению Крыма".

Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Общество Кубанского судью смутила картина на конверте с материалами дела Судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский потребовал от одного из участников судебного процесса пояснений в связи с конвертом, который последний выбрал для передачи материалов дела.

Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Происшествия В Москве загорелась кровля дата-центра По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.

Авто BMW представила новое семейство BMW M8 Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8.

Авто Audi показала новый внедорожный универсал A6 Allroad Компания Audi представила вседорожный универсал A6 Allroad нового поколения.

Общество Под Читой у школьниц на ЕГЭ искали шпаргалки под юбками Родители выпускников в поселке Могойтуй пожаловались на экзаменаторов, которые перед началом проведения ЕГЭ искали у школьниц шпаргалки под юбками.

Политика Захарова заявила о попытках США усилить напряжённость в Арктике Соединённые Штаты пытаются трансформировать Арктику в театр военных действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона.

Технологии Результаты ЕГЭ школьники могут узнать в сети «ВКонтакте» Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.

Транспорт РЖД запустила первые вагоны с приятными запахами Отмечается, что пилотный проект по ароматизации вагонов поездов дальнего следования запустили в целях повышения качества услуг и уровня удовлетворенности пассажиров поездкой, сообщает телеканал «360».

Общество Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.

Происшествия Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Общество Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.

Футбол Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафована Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.

Шоу-бизнес Тимати показал беременный живот своей подруги Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.

Общество Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов Минприроды обсуждает введение системы скидок в торговых сетях для покупателей, которые отказываются от пакетов из пластика, передает ТАСС.

Происшествия Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.

Политика Обсуждать нечего: Матвиенко ответила Зеленскому по Крыму Благодаря абсолютному волеизъявлению жителей Крыма о возвращении на историческую родину, которое отвечает всем международным нормам, стандартам, Уставу ООН, — решение состоялось.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина намерена увеличить грудь Диана Шурыгина обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призналась, что хотела увеличить размер груди еще год назад, однако тогда врач посоветовал ей временно отложить операцию и еще раз все обдумать.

Наука В Африке нашли древнейшие орудия, сделанные человеком Ученые предположили, что древние племена, жившие в разных областях Африки, изобрели первые каменные орудия независимо друг от друга.

Политика Росатом обеспечит ядерным топливом все АЭС в Словакии до 2026 года Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenske elektrarne подписали в среду в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА Швейцарец Джанни Инфантино переизбран на должность президента Международной федерации футбола, передает корреспондент УтроNеws.

Шоу-бизнес Виктория Боня ответила на поздравления с беременностью Вика поблагодарила фанатов и журналистов за поздравления, но опровергла, что ждет ребенка.

Общество В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель, где вместо живых тружениц секс-индустрии клиентов будут обслуживать куклы.