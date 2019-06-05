Политика

Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»РЕН ТВ вчера в 23:03

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стратегии "по возвращению Крыма".
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Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД России сообщила НСН, что жители полуострова уже закрыли вопрос принадлежности Крыма. Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
Национальная служба новостейвчера в 02:01

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Захарова иронично оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Газета.Ru04:30

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РБК01:25

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Захарова оценила намерение Зеленского обсудить стратегию «возвращения Крыма» с НАТО и ЕС

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Life.ruвчера в 04:07

Захарова высказалась о подготовке Зеленским стратегии по «возвращению Крыма»

ФАН00:29

Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»

Национальная служба новостейвчера в 02:01
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Судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский потребовал от одного из участников судебного процесса пояснений в связи с конвертом, который последний выбрал для передачи материалов дела.
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По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
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Проект нового аппарата вертикального взлета впервые показали в Москве

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Политика

Захарова заявила о попытках США усилить напряжённость в Арктике

Соединённые Штаты пытаются трансформировать Арктику в театр военных действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона.
Обновлено в 07:18
Технологии

Результаты ЕГЭ школьники могут узнать в сети «ВКонтакте»

Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.
Обновлено в 08:58
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РЖД запустила первые вагоны с приятными запахами

Отмечается, что пилотный проект по ароматизации вагонов поездов дальнего следования запустили в целях повышения качества услуг и уровня удовлетворенности пассажиров поездкой, сообщает телеканал «360».
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На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
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Общество

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Обновлено в 09:23
Происшествия

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Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Общество

Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
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Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафована

Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.
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Тимати показал беременный живот своей подруги

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Общество

Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов

Минприроды обсуждает введение системы скидок в торговых сетях для покупателей, которые отказываются от пакетов из пластика, передает ТАСС.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Политика

Обсуждать нечего: Матвиенко ответила Зеленскому по Крыму

Благодаря абсолютному волеизъявлению жителей Крыма о возвращении на историческую родину, которое отвечает всем международным нормам, стандартам, Уставу ООН, — решение состоялось.
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Шоу-бизнес

Диана Шурыгина намерена увеличить грудь

Диана Шурыгина обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призналась, что хотела увеличить размер груди еще год назад, однако тогда врач посоветовал ей временно отложить операцию и еще раз все обдумать.
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Наука

В Африке нашли древнейшие орудия, сделанные человеком

Ученые предположили, что древние племена, жившие в разных областях Африки, изобрели первые каменные орудия независимо друг от друга.
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Росатом обеспечит ядерным топливом все АЭС в Словакии до 2026 года

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Разработчики подали в суд на Apple из-за монополизации рынка

Истцы отметили, что Apple взимает 30-процентную комиссию с доходов разработчиков от продаж на App Store.
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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Мария Захарова
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Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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