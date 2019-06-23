Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристахРБК 06:31

с чего всё началось

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

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