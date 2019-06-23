Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристахРБК 06:31
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Происшествия
В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Российская певица погибла на Волге
В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей
Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Шесть человек задержаны после митинга на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции выступали против политических репрессий, произвола полиции, а также за смягчение наркотической статьи и поимки заказчиков дела против журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 13:30
Автоспорт
Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции
Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.
Обновлено в 14:13
Происшествия
В Минске госпитализировали посла Сербии
Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.
Обновлено в 12:12
Политика
Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман поразила своим фото топлесс
Актриса озадачила поклонников неожиданным снимком. Фанаты 52-летней Николь Кидман в шоке.
Обновлено в 14:00
Политика
Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Гаджеты
Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика
В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено в 14:21
Здоровье
Ученые посоветовали, как прожить на 10 лет больше
Принимавший участие в дискуссии американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер напоминает, что еще в начале XX века продолжительность жизни в России была около 39 лет, в 1970-е она значительно выросла, потому что люди научились бороться с инфекционными заболеваниями: холера, туберкулез, корь ушли в прошлое.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Британские морпехи награждают новобранцев рисунками свастики на груди
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками
Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
Обновлено в 14:01
Политика
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера
В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке
Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Экономика
Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
Обновлено 21 июня в 10:02
Наука
Новые исследования показывают ледяную Гренландию в будущем
Группа ученых установила в ходе исследования, что уровень Мирового океана через 80 лет может увеличиться с 5 до 33 см. Причиной станет таяние ледников Гренландии.
Обновлено вчера в 05:11
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Путешествия
Booking.com определил самые гостеприимные страны мира
Обновлено 21 июня в 07:48
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Политика
«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Футбол
Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR
Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм.
Обновлено в 13:43
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05