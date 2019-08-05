Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма УкраинеРИА Новости 12:15
Госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео", — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.
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Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан.
— Мария Захарова, российский дипломатРЕН ТВ 21:18
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