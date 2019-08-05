Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма УкраинеРИА Новости 12:15

Госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео", — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.
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Мария Захарова
Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан.
— Мария Захарова, российский дипломатРЕН ТВ 21:18

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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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