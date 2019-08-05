Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан.

Госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео", — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

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