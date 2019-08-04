Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма УкраинеРИА Новости 12:15
Госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео", — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.
Читать в источнике
Оценить571
Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан.
— Мария Захарова, российский дипломатИзвестия 11:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Культура
Шансонье Вилли Токарев ушел из жизни
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Наука
Ученые определили состояние, которое предшествует раку
Обновлено в 01:14
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Авто
На тестах замечен прототип обновленного Hyundai Elantra GT PHEV
Обнаруженный зарубежными журналистами прототип новой Elantra GT, был значительно переработан – даже несмотря на достаточно тяжелый камуфляж это можно увидеть.
Обновлено в 15:52
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Сити 1:1 (4:5 по пенальти)
В Англии был разыгран первый трофей нового сезона. Матч за Суперкубок Англии начался с быстрого гола.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
В Сети появилось редкое фото сына Юлии Снигирь и Евгения Цыганова
Евгений Цыганов несколько часов назад поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.
Обновлено в 12:00
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено в 16:15
Политика
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе
«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в телеграмме.
Обновлено в 11:04
Футбол
«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом
Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
«Р-фарм» теснит иностранцев
По данным DSM Group, продажи "Севорана" в 2018 году выросли на 9,7%, до 193,9 тыс. упаковок стоимостью 1,8 млрд руб. В январе — июне 2019 года было продано 84,4 тыс. упаковок препарата на 698,3 млн руб. В 2015 году AbbVie анонсировала локализацию производства полного цикла "Севорана" на мощностях "Р-фарм".
Обновлено в 18:34
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы
Обновлено в 17:20
Футбол
Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курица
Обновлено в 09:54
Интернет
Роскачество рекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Чтобы не стать жертвой киберпреступника, помимо установки антивируса и обновлённого ПО на компьютер, стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования.
Обновлено 02 августа в 01:38
Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином» в РПЛ
Футболисты московского ЦСКА обыграли казанский "Рубин" в гостевой встрече четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.
Обновлено в 14:08
Футбол
Александр Бородюк считает причиной неудач «Тамбова» переезд в Саранск
Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Тамбова» в номинально домашнем матче против «Арсенала» (0:1). — Думаю, результат был бы иным, если бы они играли на своем стадионе в Тамбове, если бы их поддерживали болельщики, то этот аргумент повлиял бы.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Бывшая любовница Гуфа выходит замуж
Яна Шевцова готовится к торжественному событию. Экс-участница телестройки сообщила, что скоро выйдет замуж.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Общество
За что английский суд заблокировал семье Бориса Минца активы на $572 млн
В июле стало известно, что суд заблокировал активы ответчиков на $572 млн.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Прокуратура допускает вынесение смертного приговора стрелку в Техасе
Американская прокуратура рассматривает вариант применения смертной казни в отношении устроившего массовую стрельбу в техасском городе Эль-Пасо, в результате которой были убиты 20 человек.
Обновлено в 12:29
Футбол
Шюррле высоко оценил поддержку на матче «Спартака»
Немецкий вингер дебютировал за "Спартак" в матче четвёртого тура РПЛ с "Динамо" (0:0).
Обновлено в 11:14
Здоровье
Приморье побило рекорд по случаям опасного заболевания
Стоит отметить, что от общего числа дальневосточников, страдающих этим опасным заболеванием, в 2017 году приморцев было 44,2 процента, а в 2018-м — 36 процентов.
Обновлено вчера в 23:15
Здоровье
Если вы слышите эти звуки, вам пора к врачу: 4 примера из медицинской практики
Если вы слышите собственный пульс, это верный признак повышенного артериального давления.
Обновлено в 06:00
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40