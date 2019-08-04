Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма в состав УкраиныРИА Новости 12:15

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". Помпео также добавил, что Госдеп сотрудничает с новым властями Украины.
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Мария Захарова
Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан.
— Мария Захарова, российский дипломатИзвестия 11:57
с чего всё началось
В конце июля госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил
, что Россия должна вернуть Крым Киеву.
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