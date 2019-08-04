Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма в состав УкраиныРИА Новости 12:15
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". Помпео также добавил, что Госдеп сотрудничает с новым властями Украины.
Читать в источнике
Оценить406
Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан.
— Мария Захарова, российский дипломатИзвестия 11:57
с чего всё началось
В конце июля госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Россия должна вернуть Крым Киеву.Известия11:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:49, Ашберн
Происшествия
СК: задержаны ещё три человека в рамках дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании ещё троих человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 12:28
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Венгрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон выиграл 12 этап чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Венгрии.
Обновлено в 11:47
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида
Без малого четыре дня ушло у волгоградских спасателей и волонтеров на поиски пропавшей в Михайловском районе 16-летней девочки-инвалида.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
Смартфон Redmi K30 Pro получит процессор Snapdragon 855 Plus
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о новом смартфоне Redmi линейки К. Об этом сообщает iXBT.Предположительно, устройство получит название Redmi K30 Pro.
Обновлено в 05:08
Футбол
«Арсенал» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:51
Происшествия
В США третий раз за сутки произошла стрельба
Стрельба в Чикаго произошла спустя несколько часов после того, как неизвестный расстрелял девять человек в американском городе Дейтон, штат Огайо.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Европа отказалась выступить на стороне США против Ирана
Власти Германии и Франции отказали США в создании антииранской коалиции в Персидском заливе и не станут отправлять в регион свои суда, пишет Le Monde.Требования Вашингтона о создании объединенной группировки военно-морских сил для обеспечения свободного судоходства в Персидском заливе вызвали серьезные разногласия в отношениях между США и Европой.
Обновлено в 04:00
Политика
Супруга президента Асада излечилась от рака
Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
Обновлено в 10:36
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Футбол
Рубин — ЦСКА 0:1 (Перерыв)
Футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА отправились в Казань на матч четвертого тура чемпионата России против "Рубина", сообщается на официальном сайте армейцев.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
В Раде сибирские пожары назвали «местью дикарям московским»
В Верховной Раде пожары в Сибири назвали «местью дикарям московским».
Обновлено в 08:08
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.
Обновлено в 09:53
Футбол
Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита»
Сотрудник ОМОНа получил травму в ходе стычки с фанатами «Зенита» во время субботнего матча петербургской команды против «Краснодара».
Обновлено в 11:04
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Единоборства
В Петергофе простились с боксёром Максимом Дадашевым
Обновлено в 05:55
Космос
Умер советский астрофизик Николай Кардашев
В Москве умер академик, директор Астрокосмического центра Физического института Академии наук (АКЦ ФИАН) имени Лебедева Николай Кардашев.
Обновлено в 06:09
Общество
Мэр Магаса забрал трех медведей из придорожного кафе
Обновлено в 05:18
Футбол
«Локомотив» предложит 3,5 млн евро за Комличенко
В четверг трансферный комитет «Локомотива» принял решение сделать «Млада-Болеслав» предложение о полноценном трансфере Комличенко.
Обновлено в 05:55
Авто
Цена «Патриота» с «автоматом», карта ГИБДД с дорожными камерами и другие события недели
Все дорожные камеры России появились на одной карте Интерактивную карту разместили на официальном сайте ГИБДД.
Обновлено в 04:36
Авто
Гибридный УАЗ-2970 показали в Сети
Специалисты Ульяновского автомобильного завода в 2006 году разработали модель УАЗ-2970, которая являлась более простой версией минивэна «Симба», выпускающегося на предприятии с конце 1990-х годов.
Обновлено в 04:49
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 02:59
Футбол
Левандовски: «„Баварии“ требуется больше сильных игроков»
После поражения от дортмундской "Боруссии" в матче за Суперкубок Германии форвард мюнхенцев Роберт Левандовски заявил о необходимость усиления состава.
Обновлено в 06:35