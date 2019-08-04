с чего всё началось

Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан.

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". Помпео также добавил, что Госдеп сотрудничает с новым властями Украины.

Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины

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